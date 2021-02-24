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В Тбилиси проходит акция с требованием освободить оппозиционера Мелию
В Тбилиси проходит акция с требованием освободить оппозиционера Мелию
Представители оппозиционных партий Грузии, требующие освободить председателя "Единого национального движения" Нику Мелию, проводят шествие-перформанс, проезжая... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:18
2021-02-24T15:18
георгий гахария
ираклий гарибашвили
единое национальное движение
мвд грузии
тбилиси
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 24 фев - РИА Новости. Представители оппозиционных партий Грузии, требующие освободить председателя "Единого национального движения" Нику Мелию, проводят шествие-перформанс, проезжая колоннами автомобилей по Тбилиси, двигаясь в сторону тюрьмы, куда поместили оппозиционера, заявили участники акции РИА Новости.Согласно пресс-релизу партии "Единое национальное движение" сказано, что оппозиционеры также готовят протестное шествие по проспекту Руставели и акцию у парламента в пятницу.В среду в Тбилиси опять выпал снег, на дорогах наблюдаются заторы, на некоторых улицах автомобилисты "встряли" в пробку.Во вторник оппозиционеры провели встречу с зарубежными послами. Представители дипкорпусов, в свою осередь, рассматривают, насколько возможна организация диалога между оппозицией и властями для урегулирования политического кризиса.Восемнадцатого февраля премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. Он считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера. На место Гахарии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" выдвинул кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили, он был назначен на пост премьера поздно вечером в понедельник. Во вторник утром спецназ задержал Мелию, после чего оппозиционеры начали массовые акции протеста.
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георгий гахария, ираклий гарибашвили, единое национальное движение, мвд грузии, тбилиси, грузия, в мире

В Тбилиси проходит акция с требованием освободить оппозиционера Мелию

15:18 24.02.2021
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкСторонники лидера оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанора Мелия
Сторонники лидера оппозиционной партии Грузии Единое национальное движение (ЕНД) Никанора Мелия - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Sputnik / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 24 фев - РИА Новости. Представители оппозиционных партий Грузии, требующие освободить председателя "Единого национального движения" Нику Мелию, проводят шествие-перформанс, проезжая колоннами автомобилей по Тбилиси, двигаясь в сторону тюрьмы, куда поместили оппозиционера, заявили участники акции РИА Новости.

"Наше шествие-перформанс началось. Мы проедем по центральным улицам города и доедем до Руставской тюрьмы, куда посадили Нику Мелию. Это акция знак поддержки и солидарности", - заявил один из активистов.

Согласно пресс-релизу партии "Единое национальное движение" сказано, что оппозиционеры также готовят протестное шествие по проспекту Руставели и акцию у парламента в пятницу.
В среду в Тбилиси опять выпал снег, на дорогах наблюдаются заторы, на некоторых улицах автомобилисты "встряли" в пробку.
Во вторник оппозиционеры провели встречу с зарубежными послами. Представители дипкорпусов, в свою осередь, рассматривают, насколько возможна организация диалога между оппозицией и властями для урегулирования политического кризиса.
Восемнадцатого февраля премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. Он считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера. На место Гахарии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" выдвинул кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили, он был назначен на пост премьера поздно вечером в понедельник. Во вторник утром спецназ задержал Мелию, после чего оппозиционеры начали массовые акции протеста.
Участники акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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Георгий ГахарияИраклий ГарибашвилиЕдиное национальное движениеМВД ГрузииТбилисиГрузияВ мире
 
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