https://ria.ru/20210224/grunt-1598744452.html

Лунный грунт представят публике в Государственном музее Китая в марте

Лунный грунт представят публике в Государственном музее Китая в марте

Образец лунного грунта, доставленного китайским аппаратом по исследованию Луны "Чанъэ-5", 22 февраля поступил в Государственный музей Китая и, как ожидается,... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T12:12

2021-02-24T12:12

2021-02-24T12:12

луна

китай

интервью

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МОСКВА, 24 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Образец лунного грунта, доставленного китайским аппаратом по исследованию Луны "Чанъэ-5", 22 февраля поступил в Государственный музей Китая и, как ожидается, будет представлен широкой публике в марте.Контейнер с лунным грунтом сделан из искусственных кристаллов, прообразом его дизайна служит серия ритуальных бронзовых сосудов "цзунь" из коллекции Государственного музея Китая, что отражает сдержанность и изысканность.Внешняя высота конструкции – 38 сантиметров 44 миллиметра, что символизирует среднее расстояние между Землей и Луной, которое равно 384 тысяч 400 километров, а его ширина – 22 сантиметров 89 миллиметров, что символизирует продолжительность миссии "Чанъэ-5" 22,89 дней от запуска до возвращения.Внутри контейнера - Земля, карта Китая, Луна, лунный грунт и другие элементы. Лунный грунт помещен в центре полой поверхности в сферический шар, по форме напоминающий Луну.

https://ria.ru/20210220/kitay-1598306693.html

луна

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, китай, интервью