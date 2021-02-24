https://ria.ru/20210224/grunt-1598744452.html
Лунный грунт представят публике в Государственном музее Китая в марте
Лунный грунт представят публике в Государственном музее Китая в марте
Образец лунного грунта, доставленного китайским аппаратом по исследованию Луны "Чанъэ-5", 22 февраля поступил в Государственный музей Китая и, как ожидается,... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T12:12
2021-02-24T12:12
2021-02-24T12:12
луна
китай
интервью
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МОСКВА, 24 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Образец лунного грунта, доставленного китайским аппаратом по исследованию Луны "Чанъэ-5", 22 февраля поступил в Государственный музей Китая и, как ожидается, будет представлен широкой публике в марте.Контейнер с лунным грунтом сделан из искусственных кристаллов, прообразом его дизайна служит серия ритуальных бронзовых сосудов "цзунь" из коллекции Государственного музея Китая, что отражает сдержанность и изысканность.Внешняя высота конструкции – 38 сантиметров 44 миллиметра, что символизирует среднее расстояние между Землей и Луной, которое равно 384 тысяч 400 километров, а его ширина – 22 сантиметров 89 миллиметров, что символизирует продолжительность миссии "Чанъэ-5" 22,89 дней от запуска до возвращения.Внутри контейнера - Земля, карта Китая, Луна, лунный грунт и другие элементы. Лунный грунт помещен в центре полой поверхности в сферический шар, по форме напоминающий Луну.
https://ria.ru/20210220/kitay-1598306693.html
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луна, китай, интервью
МОСКВА, 24 фев - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Образец лунного грунта, доставленного китайским аппаратом по исследованию Луны
"Чанъэ-5", 22 февраля поступил в Государственный музей Китая и, как ожидается, будет представлен широкой публике в марте.
Контейнер с лунным грунтом сделан из искусственных кристаллов, прообразом его дизайна служит серия ритуальных бронзовых сосудов "цзунь" из коллекции Государственного музея Китая, что отражает сдержанность и изысканность.
Внешняя высота конструкции – 38 сантиметров 44 миллиметра, что символизирует среднее расстояние между Землей и Луной, которое равно 384 тысяч 400 километров, а его ширина – 22 сантиметров 89 миллиметров, что символизирует продолжительность миссии "Чанъэ-5" 22,89 дней от запуска до возвращения.
Внутри контейнера - Земля, карта Китая, Луна, лунный грунт и другие элементы. Лунный грунт помещен в центре полой поверхности в сферический шар, по форме напоминающий Луну.