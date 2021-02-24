https://ria.ru/20210224/gripp-1598724095.html

Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве соответствует сезону и ниже эпидемиологического порога по совокупному населению на 57,3%, сообщается на сайте Управления... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T10:24

2021-02-24T10:24

2021-02-24T10:24

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве соответствует сезону и ниже эпидемиологического порога по совокупному населению на 57,3%, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве."Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве на 8 неделе 2021 года (с 15 по 21 февраля) соответствует сезону года. Показатель заболеваемости остался на уровне предыдущей недели, отмечается снижение заболеваемости среди детей 3-6 лет на 4,3% и среди детей 7-14 лет на 16,3%", - говорится в сообщении.Отмечается, что показатели заболеваемости по сравнению с эпидемическими пороговыми уровнями ниже среди всех возрастных групп населения."Среди совокупного населения на 57,3%, среди детей 0-2 года - на 80,6%, среди детей 3–6 лет - на 84,5%, среди детей 7–14 лет - на 75,1%, среди взрослого населения ниже на 19,7%", - говорится в сообщении.Отмечается, что в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: в том числе риновирусы – 36,4%, метапневмовирусы – 18,2%, другие вирусы не гриппозной этиологии – 45,4%.

https://ria.ru/20210224/simbioz-1598703172.html

москва

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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва