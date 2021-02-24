https://ria.ru/20210224/granata-1598842125.html

На станции московского метро задержали мужчину с муляжом гранаты

На станции московского метро задержали мужчину с муляжом гранаты

В Москве на станции метро "Славянский бульвар" задержали мужчину с муляжом гранаты, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T20:31

2021-02-24T20:31

2021-02-24T22:46

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Москве на станции метро "Славянский бульвар" задержали мужчину с муляжом гранаты, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Собеседник агентства добавил, что станция возобновила работу.Ранее столичный дептранс, не уточняя деталей, сообщал, что "Славянский бульвар" закрыли по требованию полиции, поезда проезжали станцию без остановки.

https://ria.ru/20200819/1576002252.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия