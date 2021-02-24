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На станции московского метро задержали мужчину с муляжом гранаты
На станции московского метро задержали мужчину с муляжом гранаты
В Москве на станции метро "Славянский бульвар" задержали мужчину с муляжом гранаты, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 24.02.2021
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россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Москве на станции метро "Славянский бульвар" задержали мужчину с муляжом гранаты, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Собеседник агентства добавил, что станция возобновила работу.Ранее столичный дептранс, не уточняя деталей, сообщал, что "Славянский бульвар" закрыли по требованию полиции, поезда проезжали станцию без остановки.
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россия, москва, происшествия

На станции московского метро задержали мужчину с муляжом гранаты

20:31 24.02.2021 (обновлено: 22:46 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Москве на станции метро "Славянский бульвар" задержали мужчину с муляжом гранаты, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Собеседник агентства добавил, что станция возобновила работу.
Сотрудник полиции в защитной маске на станции метро Тверская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа 2020, 18:34
Контролер в московском метро помог задержать международного преступника
Ранее столичный дептранс, не уточняя деталей, сообщал, что "Славянский бульвар" закрыли по требованию полиции, поезда проезжали станцию без остановки.
 
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