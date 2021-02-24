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На станции московского метро задержали мужчину с муляжом гранаты
На станции московского метро задержали мужчину с муляжом гранаты
В Москве на станции метро "Славянский бульвар" задержали мужчину с муляжом гранаты, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T20:31
2021-02-24T20:31
2021-02-24T22:46
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происшествия
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Москве на станции метро "Славянский бульвар" задержали мужчину с муляжом гранаты, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Собеседник агентства добавил, что станция возобновила работу.Ранее столичный дептранс, не уточняя деталей, сообщал, что "Славянский бульвар" закрыли по требованию полиции, поезда проезжали станцию без остановки.
https://ria.ru/20200819/1576002252.html
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