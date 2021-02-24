Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210224/gradova-1598791193.html
Екатерину Градову похоронили на Троекуровском кладбище
Екатерину Градову похоронили на Троекуровском кладбище
Заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову похоронили в среду на "Аллее звезд" Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:23
2021-02-24T16:23
культура
театр
екатерина градова
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598560801_0:267:2764:1822_1920x0_80_0_0_6ba4c8fe23ab09a83aad0c697960601c.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову похоронили в среду на "Аллее звезд" Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА Новости.Градова, известная по роли радистки Кэт в фильме "Семнадцать мгновений весны", скончалась 22 февраля на 75-м году жизни от ишемической болезни сердца.На похоронах присутствовали родственники и близкие друзья актрисы. Могила Градовой расположена рядом с могилами актеров Валентина Гафта, Сергея Юрского, режиссера Дмитрия Брусникина.Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве. Актриса служила в Театре имени Маяковского и Театре сатиры. Известность актрисе принесла роль радистки Кэт в фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны". Актриса также снималась в картинах "Место встречи изменить нельзя", "Рождение", "Осенние свадьбы".
https://ria.ru/20210223/gradova-1598637283.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598560801_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_97cee6303ddbed0c37b21be823babc1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
театр, екатерина градова, москва

Екатерину Градову похоронили на Троекуровском кладбище

15:23 24.02.2021 (обновлено: 16:23 24.02.2021)
 
© РИА НовостиАктриса Екатерина Градова
Актриса Екатерина Градова - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову похоронили в среду на "Аллее звезд" Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА Новости.
Градова, известная по роли радистки Кэт в фильме "Семнадцать мгновений весны", скончалась 22 февраля на 75-м году жизни от ишемической болезни сердца.
Актриса Екатерина Градова - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 10:27
Адвокат рассказал, как поделят наследство Градовой
На похоронах присутствовали родственники и близкие друзья актрисы. Могила Градовой расположена рядом с могилами актеров Валентина Гафта, Сергея Юрского, режиссера Дмитрия Брусникина.
Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве. Актриса служила в Театре имени Маяковского и Театре сатиры. Известность актрисе принесла роль радистки Кэт в фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны". Актриса также снималась в картинах "Место встречи изменить нельзя", "Рождение", "Осенние свадьбы".
 
КультураТеатрЕкатерина ГрадоваМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Названы пять частых ошибок водителей при покупке нового авто
04:27Пожаловавшаяся на зарплату врач из Находки заявила о порче ее авто
04:26Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть супы-пюре
04:25Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A
04:11Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию вернутся морозы
04:06Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда
03:51Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену
03:42Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
03:30Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве
03:26Жертва "скопинского маньяка" прокомментировала его скорое освобождение
03:23Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании
03:21Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие
03:13Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США иностранцев
02:28Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия
02:12Автоэксперт назвал неожиданную ошибку при парковке машины
02:11Косметолог дала совет, как спать для сохранения красоты и молодости
02:10В США мужчина признался, что убил свою соседку и приготовил ее сердце
01:57Мадуро поставил ультиматум ЕС
01:52Посол оценил совместные усилия России и Аргентины в борьбе с COVID-19
01:38В двух городах Испании произошли беспорядки из-за ареста рэпера
Лента новостейМолния