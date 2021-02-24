https://ria.ru/20210224/gradova-1598791193.html
Екатерину Градову похоронили на Троекуровском кладбище
Екатерину Градову похоронили на Троекуровском кладбище
Заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову похоронили в среду на "Аллее звезд" Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:23
2021-02-24T15:23
2021-02-24T16:23
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову похоронили в среду на "Аллее звезд" Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА Новости.Градова, известная по роли радистки Кэт в фильме "Семнадцать мгновений весны", скончалась 22 февраля на 75-м году жизни от ишемической болезни сердца.На похоронах присутствовали родственники и близкие друзья актрисы. Могила Градовой расположена рядом с могилами актеров Валентина Гафта, Сергея Юрского, режиссера Дмитрия Брусникина.Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве. Актриса служила в Театре имени Маяковского и Театре сатиры. Известность актрисе принесла роль радистки Кэт в фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны". Актриса также снималась в картинах "Место встречи изменить нельзя", "Рождение", "Осенние свадьбы".
https://ria.ru/20210223/gradova-1598637283.html
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театр, екатерина градова, москва