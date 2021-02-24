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Миллера переизбрали главой правления "Газпрома" еще на пять лет
Миллера переизбрали главой правления "Газпрома" еще на пять лет
Совет директоров "Газпрома" переизбрал Алексея Миллера на пост председателя правления еще на пять лет. Об этом говорится в сообщении компании. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:17
2021-02-24T15:17
2021-02-24T17:11
россия
алексей миллер
газпром
экономика
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Совет директоров "Газпрома" переизбрал Алексея Миллера на пост председателя правления еще на пять лет. Об этом говорится в сообщении компании.Решение совета директоров было единогласным. Очередной срок Миллера в главе правления "Газпрома" истекал 31 мая. Он занимает эту должность уже 20 лет — с 2001 года.Рынок мало отреагировал на переизбрание Миллера: если до сообщения об этом акции "Газпрома" теряли в цене 0,6 процента, то к 15:21 мск они снижались на 0,94 процента, до 223,5 рубля за штуку. При этом индекс Московской биржи теряет 0,44 процента.
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россия, алексей миллер, газпром, экономика
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
Совет директоров "Газпрома
" переизбрал Алексея Миллера
на пост председателя правления еще на пять лет. Об этом говорится в сообщении компании.
Решение совета директоров было единогласным.
Очередной срок Миллера в главе правления "Газпрома" истекал 31 мая. Он занимает эту должность уже 20 лет — с 2001 года.
Рынок мало отреагировал на переизбрание Миллера: если до сообщения об этом акции "Газпрома" теряли в цене 0,6 процента, то к 15:21 мск они снижались на 0,94 процента, до 223,5 рубля за штуку. При этом индекс Московской биржи теряет 0,44 процента.