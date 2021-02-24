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Берлин прокомментировал отказ компаний от работы с "Северным потоком — 2"
Берлин прокомментировал отказ компаний от работы с "Северным потоком — 2"
В кабмине ФРГ назвали "решением компаний" отказ от сотрудничества ряда фирм в ФРГ и США с проектом "Северный поток — 2". РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T16:32
2021-02-24T22:05
северный поток — 2
штеффен зайберт
правительство германии
германия
экономика
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БЕРЛИН, 24 фев — РИА Новости. В кабмине ФРГ назвали "решением компаний" отказ от сотрудничества ряда фирм в ФРГ и США с проектом "Северный поток — 2".Накануне дочерняя компания крупнейшей немецкой группы Münchener Rück, которая занимается перестрахованием германских и международных страховщиков, завершила договор с Nord Stream 2."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
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северный поток — 2, штеффен зайберт, правительство германии, германия, экономика

Берлин прокомментировал отказ компаний от работы с "Северным потоком — 2"

16:32 24.02.2021 (обновлено: 22:05 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСклад труб для строительства газопровода "Северный поток-2" в Германии
Склад труб для строительства газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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БЕРЛИН, 24 фев — РИА Новости. В кабмине ФРГ назвали "решением компаний" отказ от сотрудничества ряда фирм в ФРГ и США с проектом "Северный поток — 2".

"Это, конечно, всегда решение компаний", — заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Накануне дочерняя компания крупнейшей немецкой группы Münchener Rück, которая занимается перестрахованием германских и международных страховщиков, завершила договор с Nord Stream 2.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Северный поток — 2Штеффен ЗайбертПравительство ГерманииГерманияЭкономика
 
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