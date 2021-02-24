Берлин прокомментировал отказ компаний от работы с "Северным потоком — 2"
16:32 24.02.2021 (обновлено: 22:05 24.02.2021)
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСклад труб для строительства газопровода "Северный поток-2" в Германии
БЕРЛИН, 24 фев — РИА Новости. В кабмине ФРГ назвали "решением компаний" отказ от сотрудничества ряда фирм в ФРГ и США с проектом "Северный поток — 2".
"Это, конечно, всегда решение компаний", — заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Накануне дочерняя компания крупнейшей немецкой группы Münchener Rück, которая занимается перестрахованием германских и международных страховщиков, завершила договор с Nord Stream 2.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"