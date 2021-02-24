https://ria.ru/20210224/gazoprovod-1598804580.html

Берлин прокомментировал отказ компаний от работы с "Северным потоком — 2"

Берлин прокомментировал отказ компаний от работы с "Северным потоком — 2"

В кабмине ФРГ назвали "решением компаний" отказ от сотрудничества ряда фирм в ФРГ и США с проектом "Северный поток — 2". РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T16:32

2021-02-24T16:32

2021-02-24T22:05

северный поток — 2

штеффен зайберт

правительство германии

германия

экономика

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БЕРЛИН, 24 фев — РИА Новости. В кабмине ФРГ назвали "решением компаний" отказ от сотрудничества ряда фирм в ФРГ и США с проектом "Северный поток — 2".Накануне дочерняя компания крупнейшей немецкой группы Münchener Rück, которая занимается перестрахованием германских и международных страховщиков, завершила договор с Nord Stream 2."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

германия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, штеффен зайберт, правительство германии, германия, экономика