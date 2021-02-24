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Путин призвал пресечь обслуживание интересов тех, кто платит из-за бугра
Путин призвал пресечь обслуживание интересов тех, кто платит из-за бугра
ФСБ должна пресекать действия, направленные на обслуживание интересов тех, кто из-за бугра платит за поддержку своих интересов, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:16
2021-02-24T16:00
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
политика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ФСБ должна пресекать действия, направленные на обслуживание интересов тех, кто из-за бугра платит за поддержку своих интересов, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно и впредь действовать строго в правовом поле, опираться на поддержку граждан, четко проводить грань между естественной для любого, в том числе и для нашего, общества политической конкуренции, конкуренции между политическими партиями, между идейными платформами, разными взглядами на пути развития страны и действиями, которые не имеют ничего общего с демократией и направлены на подрыв стабильности и безопасности нашего государства, на обслуживание чужих интересов, интересов тех, о которых в народе говорят, которые из-за бугра платят за эту деятельность, но платят в своих интересах, а не в наших", - заявил он в ходже заседания коллегии ФСБ России.
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"Нужно и впредь действовать строго" – Путин о влиянии на Россию "из-за бугра"
Президент России высказался о продолжении строгой политики в отношении попыток иностранного влияния на государство.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, политика

Путин призвал пресечь обслуживание интересов тех, кто платит из-за бугра

15:16 24.02.2021 (обновлено: 16:00 24.02.2021)
 
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ФСБ должна пресекать действия, направленные на обслуживание интересов тех, кто из-за бугра платит за поддержку своих интересов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно и впредь действовать строго в правовом поле, опираться на поддержку граждан, четко проводить грань между естественной для любого, в том числе и для нашего, общества политической конкуренции, конкуренции между политическими партиями, между идейными платформами, разными взглядами на пути развития страны и действиями, которые не имеют ничего общего с демократией и направлены на подрыв стабильности и безопасности нашего государства, на обслуживание чужих интересов, интересов тех, о которых в народе говорят, которые из-за бугра платят за эту деятельность, но платят в своих интересах, а не в наших", - заявил он в ходже заседания коллегии ФСБ России.
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