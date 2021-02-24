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Путин отметил роль ФСБ в защите бизнеса от нечестной конкуренции
Путин отметил роль ФСБ в защите бизнеса от нечестной конкуренции
Борьба с коррупцией и защита бизнеса от посягательств, в том числе от нечестной конкуренции на глобальных рынках, должны быть в поле зрения Федеральной службы... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T14:50
2021-02-24T15:02
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Борьба с коррупцией и защита бизнеса от посягательств, в том числе от нечестной конкуренции на глобальных рынках, должны быть в поле зрения Федеральной службы безопасности (ФСБ), заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии структуры."Прошу и впредь столь же оперативно вместе с другими профильными структурами вносить свой вклад в обеспечение устойчивости экономики и финансовой системы страны. В рамках ваших полномочий продолжать поддержку и защиту российского бизнеса, наших компаний от преступных посягательств, от нечистоплотной конкуренции на глобальных рынках. Такой же последовательной должна быть и борьба с коррупцией, и в экономической сфере, и на всех уровнях власти", - сказал он.
https://ria.ru/20210224/korruptsiya-1598729220.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, общество

Путин отметил роль ФСБ в защите бизнеса от нечестной конкуренции

14:50 24.02.2021 (обновлено: 15:02 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Борьба с коррупцией и защита бизнеса от посягательств, в том числе от нечестной конкуренции на глобальных рынках, должны быть в поле зрения Федеральной службы безопасности (ФСБ), заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии структуры.
"Прошу и впредь столь же оперативно вместе с другими профильными структурами вносить свой вклад в обеспечение устойчивости экономики и финансовой системы страны. В рамках ваших полномочий продолжать поддержку и защиту российского бизнеса, наших компаний от преступных посягательств, от нечистоплотной конкуренции на глобальных рынках. Такой же последовательной должна быть и борьба с коррупцией, и в экономической сфере, и на всех уровнях власти", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинОбщество
 
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