https://ria.ru/20210224/fsb-1598782998.html

Путин отметил роль ФСБ в защите бизнеса от нечестной конкуренции

Путин отметил роль ФСБ в защите бизнеса от нечестной конкуренции

Борьба с коррупцией и защита бизнеса от посягательств, в том числе от нечестной конкуренции на глобальных рынках, должны быть в поле зрения Федеральной службы... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T14:50

2021-02-24T14:50

2021-02-24T15:02

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Борьба с коррупцией и защита бизнеса от посягательств, в том числе от нечестной конкуренции на глобальных рынках, должны быть в поле зрения Федеральной службы безопасности (ФСБ), заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии структуры."Прошу и впредь столь же оперативно вместе с другими профильными структурами вносить свой вклад в обеспечение устойчивости экономики и финансовой системы страны. В рамках ваших полномочий продолжать поддержку и защиту российского бизнеса, наших компаний от преступных посягательств, от нечистоплотной конкуренции на глобальных рынках. Такой же последовательной должна быть и борьба с коррупцией, и в экономической сфере, и на всех уровнях власти", - сказал он.

https://ria.ru/20210224/korruptsiya-1598729220.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, общество