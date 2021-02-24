https://ria.ru/20210224/fotoshop-1598701045.html
Эксперт научил, как опознать монтаж и фотошоп в фото
Эксперт научил, как опознать монтаж и фотошоп в фото
Наиболее грубые фейки в Интернете можно выявить без специализированных инструментов — достаточно лишь внимательности. Чтобы понять, фотошоп перед вами или... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T01:16
2021-02-24T01:16
2021-02-24T01:16
станислав косарев
яндекс
google
синергия
технологии
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Наиболее грубые фейки в Интернете можно выявить без специализированных инструментов — достаточно лишь внимательности. Чтобы понять, фотошоп перед вами или оригинальное фото, следует изучить снимок и все его детали, рассказал агентству "Прайм" директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.Часто бывает, что намеренное искривление каких-либо объектов на снимке, например, выравнивание овала лица затрагивает задний фон, искажает объекты, расположенные вдали: деревья, дома.Также можно просто загрузить изображение в поисковики Яндекс или Google, где есть функция поиска исходных фото. Это поможет найти оригинал и понять, что именно редактировалось.По словам Косарева, существует и профессиональный способ - так называемый Image Error level analysis, который выдает результаты на основе сжатия и количества пикселей в изображении. Он находит и подсвечивает измененные участки фото.
https://ria.ru/20201026/babkina-1581627205.html
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станислав косарев, яндекс, google, синергия, технологии