https://ria.ru/20210224/fnb-1598821233.html
Минфин перевел часть ФНБ из долларов и евро в иену и юань
Минфин перевел часть ФНБ из долларов и евро в иену и юань
Минфин РФ сократил доли доллара и евро в нормативной валютной структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 45% до 35%, включив иену с долей 5% и юань с... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T17:56
2021-02-24T17:56
2021-02-24T17:56
россия
фонд национального благосостояния россии
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Минфин РФ сократил доли доллара и евро в нормативной валютной структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 45% до 35%, включив иену с долей 5% и юань с долей 15%, необходимые конверсионные операции завершены в феврале, сообщило министерство."Минфин России информирует, что в соответствии с постановлением правительства ... в нормативную валютную структуру средств ФНБ включены японская иена с долей 5% и китайский юань с долей 15%. Доли доллара США и евро при этом сокращены с 45% до 35%, а доля фунтов стерлингов сохранена неизменной на уровне 10%", - говорится в сообщении.Отмечается, что указанные изменения направлены на повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ."В феврале 2021 года Минфин России завершил необходимые конверсионные операции в целях приведения фактической валютной структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре", - добавляет министерство.
https://ria.ru/20201222/fnb-1590381489.html
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россия, фонд национального благосостояния россии, министерство финансов рф (минфин россии), экономика