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Минфин перевел часть ФНБ из долларов и евро в иену и юань
Минфин перевел часть ФНБ из долларов и евро в иену и юань
Минфин РФ сократил доли доллара и евро в нормативной валютной структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 45% до 35%, включив иену с долей 5% и юань с... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T17:56
2021-02-24T17:56
россия
фонд национального благосостояния россии
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Минфин РФ сократил доли доллара и евро в нормативной валютной структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 45% до 35%, включив иену с долей 5% и юань с долей 15%, необходимые конверсионные операции завершены в феврале, сообщило министерство."Минфин России информирует, что в соответствии с постановлением правительства ... в нормативную валютную структуру средств ФНБ включены японская иена с долей 5% и китайский юань с долей 15%. Доли доллара США и евро при этом сокращены с 45% до 35%, а доля фунтов стерлингов сохранена неизменной на уровне 10%", - говорится в сообщении.Отмечается, что указанные изменения направлены на повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ."В феврале 2021 года Минфин России завершил необходимые конверсионные операции в целях приведения фактической валютной структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре", - добавляет министерство.
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россия, фонд национального благосостояния россии, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Минфин перевел часть ФНБ из долларов и евро в иену и юань

17:56 24.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Минфин РФ сократил доли доллара и евро в нормативной валютной структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 45% до 35%, включив иену с долей 5% и юань с долей 15%, необходимые конверсионные операции завершены в феврале, сообщило министерство.
"Минфин России информирует, что в соответствии с постановлением правительства ... в нормативную валютную структуру средств ФНБ включены японская иена с долей 5% и китайский юань с долей 15%. Доли доллара США и евро при этом сокращены с 45% до 35%, а доля фунтов стерлингов сохранена неизменной на уровне 10%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что указанные изменения направлены на повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ.
"В феврале 2021 года Минфин России завершил необходимые конверсионные операции в целях приведения фактической валютной структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре", - добавляет министерство.
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РоссияФонд национального благосостояния РоссииМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
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