https://ria.ru/20210224/evrosoyuz-1598769641.html

Захарова рассказала об унижении Евросоюза

Захарова рассказала об унижении Евросоюза

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Европейский Союз унижают навязыванием политики извне. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T13:48

2021-02-24T13:48

2021-02-24T13:49

россия

мария захарова

евросоюз

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в мире

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Европейский Союз унижают навязыванием политики извне."Мы всё время пытаемся как-то разобрать сиюминутную ситуацию по деталям, мне кажется, надо смотреть хотя бы на пару шагов вперед. На наших глазах происходит унижение Евросоюза, унижение значительной части Европы теми, кто навязывает им интересы, которые не соответствуют национальным интересам народов этих стран", - сказала Захарова в эфире Первого канала.Официальный представитель МИД подчеркнула, что подобное унижение не выгодно ни странам ЕС, ни России, так как ранее Европейский Союз был активным партнером России в торговле, развитии гуманитарных связей и энергетике.Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза на заседании в понедельник согласовали расширение персональных санкций против России из-за ситуации вокруг Навального. МИД РФ, комментируя угрозу новых санкций ЕС, заявил, что вопреки логике в Брюсселе сначала принимают политическое решение, а затем под него произвольно подбирают кандидатуры. В Москве отметили, что укоренение во внешнеполитическом арсенале ЕС нелегитимных инструментов – ультиматумы, давление и санкции – вызывает лишь сожаление.

https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598077186.html

https://ria.ru/20210213/lavrov-1597257625.html

россия

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россия, мария захарова, евросоюз, европа, в мире