https://ria.ru/20210224/energotarify-1598758183.html
Новак прокомментировал сообщения о росте энерготарифов для населения
Новак прокомментировал сообщения о росте энерготарифов для населения
Тарифы на электроэнергию и тепло для населения защищены государством и полностью регулируются, утилизационный сбор на технику для добычи угля никак не отразится РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T12:46
2021-02-24T12:46
2021-02-24T13:21
россия
жкх
александр новак
экономика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Тарифы на электроэнергию и тепло для населения защищены государством и полностью регулируются, утилизационный сбор на технику для добычи угля никак не отразится на них, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.В среду газета "Известия" сообщила со ссылкой на письмо замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг, что тепловая и электроэнергия в России могут подорожать из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году.Министр энергетики РФ Николай Шульгинов позже опроверг информацию о влиянии утилизационного сбора на стоимость тепла и электроэнергии в 2021 году. Как пояснило Минэнерго, решения по тарифам на тепло и электроэнергию для населения на этот год уже приняты, их роста из-за возможного подорожания угля не будет.
https://ria.ru/20210208/elektroenergiya-1596534014.html
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