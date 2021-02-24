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Минэнерго опровергло сообщения о влиянии утильсбора на рост энерготарифов
Минэнерго опровергло сообщения о влиянии утильсбора на рост энерготарифов
Информация о влиянии утилизационного сбора на технику для добычи угля на стоимость тепла и электроэнергии в 2021 году не соответствует действительности, сообщил РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:41
2021-02-24T12:09
россия
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Информация о влиянии утилизационного сбора на технику для добычи угля на стоимость тепла и электроэнергии в 2021 году не соответствует действительности, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.В среду газета "Известия" сообщила со ссылкой на письмо замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг, что тепловая и электроэнергия в России могут подорожать из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году.Как позже пояснило Минэнерго РФ, решения по тарифам на тепло и электроэнергию для населения на 2021 год приняты, их роста из-за возможного подорожания угля не будет.
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россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика

Минэнерго опровергло сообщения о влиянии утильсбора на рост энерготарифов

11:41 24.02.2021 (обновлено: 12:09 24.02.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Информация о влиянии утилизационного сбора на технику для добычи угля на стоимость тепла и электроэнергии в 2021 году не соответствует действительности, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"Информация о влиянии утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году на стоимость электрической и тепловой энергии не соответствует действительности", - сказал Шульгинов.
В среду газета "Известия" сообщила со ссылкой на письмо замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг, что тепловая и электроэнергия в России могут подорожать из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году.
Как позже пояснило Минэнерго РФ, решения по тарифам на тепло и электроэнергию для населения на 2021 год приняты, их роста из-за возможного подорожания угля не будет.
Уголь - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
11:34
Минэнерго заявило, что энерготарифы не вырастут из-за подорожания угля
 
РоссияНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Экономика
 
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