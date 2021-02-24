https://ria.ru/20210224/energotarify-1598740714.html
Минэнерго опровергло сообщения о влиянии утильсбора на рост энерготарифов
Минэнерго опровергло сообщения о влиянии утильсбора на рост энерготарифов
Информация о влиянии утилизационного сбора на технику для добычи угля на стоимость тепла и электроэнергии в 2021 году не соответствует действительности, сообщил РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:41
2021-02-24T11:41
2021-02-24T12:09
россия
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Информация о влиянии утилизационного сбора на технику для добычи угля на стоимость тепла и электроэнергии в 2021 году не соответствует действительности, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.В среду газета "Известия" сообщила со ссылкой на письмо замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг, что тепловая и электроэнергия в России могут подорожать из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году.Как позже пояснило Минэнерго РФ, решения по тарифам на тепло и электроэнергию для населения на 2021 год приняты, их роста из-за возможного подорожания угля не будет.
https://ria.ru/20210224/energotarify-1598739223.html
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россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика