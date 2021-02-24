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Минэнерго заявило, что энерготарифы не вырастут из-за подорожания угля
Минэнерго заявило, что энерготарифы не вырастут из-за подорожания угля
Тарифы на тепло и электроэнергию для населения на 2021 год установлены, роста не будет, заявили в Минэнерго. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:34
2021-02-24T12:49
россия
жкх
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Тарифы на тепло и электроэнергию для населения на 2021 год установлены, роста не будет, заявили в Минэнерго.В среду газета "Известия" сообщила со ссылкой на замминистра энергетики Анатолия Яновского, что из-за подорожания утилизационного сбора на технику для добычи угля могут увеличиться цены на тепло и электричество.В министерстве напомнили, что государство полностью регулирует цены: их устанавливают на региональном уровне в рамках определенных ФАС пределов. Тарифы пересматриваются на основании прогноза социально-экономического развития страны, который ежегодно разрабатывает Минэкономразвития и одобряет правительство.Конечные цены на электроэнергию для прочих потребителей (не население) имеют регулируемые составляющие (оплата услуг по передаче и сбыту электроэнергии — доля до 50%), а также нерегулируемую часть (оплата производства электроэнергии), которая формируется на основе рыночных механизмов. По оценкам Минэнерго, возможное изменение на рынке угля не должно повлиять на оптовые цены, изменения допустимы лишь в долгосрочной перспективе.Эта схема относится и к регулированию рынка тепловой энергии: все тарифные решения состоялись, никаких изменений в этом году не предвидится.
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россия, жкх, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика

Минэнерго заявило, что энерготарифы не вырастут из-за подорожания угля

11:34 24.02.2021 (обновлено: 12:49 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУголь
Уголь - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Тарифы на тепло и электроэнергию для населения на 2021 год установлены, роста не будет, заявили в Минэнерго.
В среду газета "Известия" сообщила со ссылкой на замминистра энергетики Анатолия Яновского, что из-за подорожания утилизационного сбора на технику для добычи угля могут увеличиться цены на тепло и электричество.
В министерстве напомнили, что государство полностью регулирует цены: их устанавливают на региональном уровне в рамках определенных ФАС пределов. Тарифы пересматриваются на основании прогноза социально-экономического развития страны, который ежегодно разрабатывает Минэкономразвития и одобряет правительство.
"В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации рост цены (тарифа) на электроэнергию населения в 2021 год в среднем не превысит 5%. Таким образом, возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний никоим образом не влияет на тарифы на электрическую энергию для населения", — подчеркивается в комментарии Минэнерго.
Конечные цены на электроэнергию для прочих потребителей (не население) имеют регулируемые составляющие (оплата услуг по передаче и сбыту электроэнергии — доля до 50%), а также нерегулируемую часть (оплата производства электроэнергии), которая формируется на основе рыночных механизмов. По оценкам Минэнерго, возможное изменение на рынке угля не должно повлиять на оптовые цены, изменения допустимы лишь в долгосрочной перспективе.
Эта схема относится и к регулированию рынка тепловой энергии: все тарифные решения состоялись, никаких изменений в этом году не предвидится.
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