https://ria.ru/20210224/energotarify-1598739223.html

Минэнерго заявило, что энерготарифы не вырастут из-за подорожания угля

Минэнерго заявило, что энерготарифы не вырастут из-за подорожания угля

Тарифы на тепло и электроэнергию для населения на 2021 год установлены, роста не будет, заявили в Минэнерго. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T11:34

2021-02-24T11:34

2021-02-24T12:49

россия

жкх

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Тарифы на тепло и электроэнергию для населения на 2021 год установлены, роста не будет, заявили в Минэнерго.В среду газета "Известия" сообщила со ссылкой на замминистра энергетики Анатолия Яновского, что из-за подорожания утилизационного сбора на технику для добычи угля могут увеличиться цены на тепло и электричество.В министерстве напомнили, что государство полностью регулирует цены: их устанавливают на региональном уровне в рамках определенных ФАС пределов. Тарифы пересматриваются на основании прогноза социально-экономического развития страны, который ежегодно разрабатывает Минэкономразвития и одобряет правительство.Конечные цены на электроэнергию для прочих потребителей (не население) имеют регулируемые составляющие (оплата услуг по передаче и сбыту электроэнергии — доля до 50%), а также нерегулируемую часть (оплата производства электроэнергии), которая формируется на основе рыночных механизмов. По оценкам Минэнерго, возможное изменение на рынке угля не должно повлиять на оптовые цены, изменения допустимы лишь в долгосрочной перспективе.Эта схема относится и к регулированию рынка тепловой энергии: все тарифные решения состоялись, никаких изменений в этом году не предвидится.

https://ria.ru/20210208/elektroenergiya-1596534014.html

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россия, жкх, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика