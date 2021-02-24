https://ria.ru/20210224/ekspert-1598814358.html

Эксперт назвал способ повысить IT-безопасность

Эксперт назвал способ повысить IT-безопасность

Проблемой повышения безопасности в сфере IT в России заняты все российские компании, представители и участники этой сферы, новым подходом в этом вопросе... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T17:19

2021-02-24T17:19

2021-02-24T17:19

россия

национальная технологическая инициатива (нти)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Проблемой повышения безопасности в сфере IT в России заняты все российские компании, представители и участники этой сферы, новым подходом в этом вопросе является квантовая коммуникация, на базе которой будет создан рынок товаров и услуг, заявил РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, выступая на коллегии ФСБ, что России нужна выверенная стратегия по борьбе с киберпреступностью, основанная на прогнозировании ситуации, на учете потенциальных рисков для общества и государства.Он добавил, что "сейчас перед нами стоит задача сформировать рынок товаров и услуг на квантовой инфраструктуре, которая будет дополнительным надежным элементом обеспечения кибербезопасности"."Для решения общей задачи, в частности предотвращения атак на важные ресурсы и КИИ (критическую информационную инфраструктуру - ред.), крайне важно объединение всех участников рынка, компаний и экспертов", - заключил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/feysbuk-1596710810.html

https://ria.ru/20210224/putin-1598783523.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, национальная технологическая инициатива (нти), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, технологии