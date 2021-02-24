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Эксперт назвал способ повысить IT-безопасность
Эксперт назвал способ повысить IT-безопасность
Проблемой повышения безопасности в сфере IT в России заняты все российские компании, представители и участники этой сферы, новым подходом в этом вопросе... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T17:19
2021-02-24T17:19
россия
национальная технологическая инициатива (нти)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Проблемой повышения безопасности в сфере IT в России заняты все российские компании, представители и участники этой сферы, новым подходом в этом вопросе является квантовая коммуникация, на базе которой будет создан рынок товаров и услуг, заявил РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, выступая на коллегии ФСБ, что России нужна выверенная стратегия по борьбе с киберпреступностью, основанная на прогнозировании ситуации, на учете потенциальных рисков для общества и государства.Он добавил, что "сейчас перед нами стоит задача сформировать рынок товаров и услуг на квантовой инфраструктуре, которая будет дополнительным надежным элементом обеспечения кибербезопасности"."Для решения общей задачи, в частности предотвращения атак на важные ресурсы и КИИ (критическую информационную инфраструктуру - ред.), крайне важно объединение всех участников рынка, компаний и экспертов", - заключил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210209/feysbuk-1596710810.html
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россия, национальная технологическая инициатива (нти), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, технологии

Эксперт назвал способ повысить IT-безопасность

17:19 24.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе компании "Лаборатория Касперского" в Москве
Сотрудник в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Проблемой повышения безопасности в сфере IT в России заняты все российские компании, представители и участники этой сферы, новым подходом в этом вопросе является квантовая коммуникация, на базе которой будет создан рынок товаров и услуг, заявил РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.
Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, выступая на коллегии ФСБ, что России нужна выверенная стратегия по борьбе с киберпреступностью, основанная на прогнозировании ситуации, на учете потенциальных рисков для общества и государства.
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"Работу над предотвращением кибератак и киберугроз в настоящее время ведут все российские компании, представители и участники этой сферы. Наши коллеги для предотвращения киберпреступлений готовят свои решения. С точки зрения новых подходов мы ведем работу, в том числе совместно с РЖД, по развитию квантовых коммуникаций", - сказал Кувиков.
Он добавил, что "сейчас перед нами стоит задача сформировать рынок товаров и услуг на квантовой инфраструктуре, которая будет дополнительным надежным элементом обеспечения кибербезопасности".
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"Квантовая криптография обеспечит высокий уровень кибербезопасности и снизит вероятность перехвата данных хакерами. Наши разработки предназначены для использования также в сферах беспилотного транспорта, цифрового управления производством, телемедицины, и других технологических решений", - добавил эксперт.
"Для решения общей задачи, в частности предотвращения атак на важные ресурсы и КИИ (критическую информационную инфраструктуру - ред.), крайне важно объединение всех участников рынка, компаний и экспертов", - заключил он.
 
РоссияНациональная технологическая инициатива (НТИ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинТехнологии
 
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