https://ria.ru/20210224/dvigatel-1598706036.html

В США будут проверять все самолеты с двигателями Pratt & Whitney PW4000

В США будут проверять все самолеты с двигателями Pratt & Whitney PW4000

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) издало директиву, согласно которой всем операторам самолетов в США, использующим двигатели Pratt & Whitney... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T04:57

2021-02-24T04:57

2021-02-24T04:57

pratt & whitney

faa

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) издало директиву, согласно которой всем операторам самолетов в США, использующим двигатели Pratt & Whitney PW4000, необходимо проверять их перед полетом.FAA сообщило, что операторы должны проводить проверку для обнаружения трещин на внутренней поверхности полых лопастей вентилятора и поверхностей, которые не видны при осмотре.Как ранее сообщал телеканал Fox News, в субботу из-за неисправности двигателя обломки обшивки пассажирского Boeing 777 United Airlines упали в жилом районе около американского города Денвер (Колорадо), самолет благополучно вернулся в Денвер вскоре после вылета. Информации о пострадавших на борту или в результате падения обломков нет.Американская авиакомпания United Airlines временно прекратила полеты своих 24 самолетов этого типа.

https://ria.ru/20210222/boeing-1598556165.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

pratt & whitney, faa, сша, в мире