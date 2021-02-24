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В США будут проверять все самолеты с двигателями Pratt & Whitney PW4000
В США будут проверять все самолеты с двигателями Pratt & Whitney PW4000
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) издало директиву, согласно которой всем операторам самолетов в США, использующим двигатели Pratt & Whitney... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T04:57
2021-02-24T04:57
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) издало директиву, согласно которой всем операторам самолетов в США, использующим двигатели Pratt &amp; Whitney PW4000, необходимо проверять их перед полетом.FAA сообщило, что операторы должны проводить проверку для обнаружения трещин на внутренней поверхности полых лопастей вентилятора и поверхностей, которые не видны при осмотре.Как ранее сообщал телеканал Fox News, в субботу из-за неисправности двигателя обломки обшивки пассажирского Boeing 777 United Airlines упали в жилом районе около американского города Денвер (Колорадо), самолет благополучно вернулся в Денвер вскоре после вылета. Информации о пострадавших на борту или в результате падения обломков нет.Американская авиакомпания United Airlines временно прекратила полеты своих 24 самолетов этого типа.
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pratt & whitney, faa, сша, в мире

В США будут проверять все самолеты с двигателями Pratt & Whitney PW4000

04:57 24.02.2021
 
© REUTERS / Hayden Smith/@speedbird5280Самолет Boeing 777 компании United Airlines возвращается в международный аэропорт Денвера с горящим двигателем
Самолет Boeing 777 компании United Airlines возвращается в международный аэропорт Денвера с горящим двигателем - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© REUTERS / Hayden Smith/@speedbird5280
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) издало директиву, согласно которой всем операторам самолетов в США, использующим двигатели Pratt & Whitney PW4000, необходимо проверять их перед полетом.

"Сегодня вечером FAA издало директиву о чрезвычайной летной годности, которая требует от американских операторов самолетов, оснащенных определенными двигателями Pratt & Whitney PW4000, проверять эти двигатели перед дальнейшим полетом", - говорится в сообщении на сайте авиарегулятора.

FAA сообщило, что операторы должны проводить проверку для обнаружения трещин на внутренней поверхности полых лопастей вентилятора и поверхностей, которые не видны при осмотре.
Как ранее сообщал телеканал Fox News, в субботу из-за неисправности двигателя обломки обшивки пассажирского Boeing 777 United Airlines упали в жилом районе около американского города Денвер (Колорадо), самолет благополучно вернулся в Денвер вскоре после вылета. Информации о пострадавших на борту или в результате падения обломков нет.
Американская авиакомпания United Airlines временно прекратила полеты своих 24 самолетов этого типа.
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 13:56
В России не эксплуатируют Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000
 
Pratt & WhitneyFAAСШАВ мире
 
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