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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210224/dusha-1598751323.html
Раввин обсудит с психологами феномен души на встрече в Москве
Раввин обсудит с психологами феномен души на встрече в Москве
О душе и психике поговорят в среду в Московском институте психоанализа главный раввин России и ученые, в том числе доктор психологических наук Александр... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T12:20
2021-02-24T12:40
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. О душе и психике поговорят в среду в Московском институте психоанализа главный раввин России и ученые, в том числе доктор психологических наук Александр Асмолов, рассказали РИА Новости в пресс-службе института."В последнее время мы можем наблюдать сближение науки и религии, но при этом довольно редко можно увидеть или услышать дискуссию, где их представители встречаются в диалоге. Нам бы хотелось поискать ответы на вопросы, которые волнуют многих – как совмещать светскую жизнь и религиозную? Откуда Фрейд и другие известные психологи черпали свои идеи? Психология радости и счастья – что это? Как связать современную жизнь и религиозные представления? Как с этими представлениями адаптироваться к современным реалиям, и какие противоречия здесь могут быть?"- сказал РИА Новости ректор Московского института психоанализа Лев Сурат.По его словам, психологам эта дискуссия должна быть особенно интересна, "тем более что в ней примет участие такая знаковая для многих психологов фигура, как Александр Григорьевич Асмолов". "В кризисных ситуациях люди чаще всего обращаются к духовниками или к психологам, в зависимости от их мировоззрения. Можно сказать, наука и религия - это два полюса, которые служат одной цели – создание человеческого в человеке", - отметил Сурат.В свою очередь пресс-секретарь главного раввина России Берла Лазара и кандидат философских наук Гершон Коган рассказал, что раввину интересен диалог с учеными, "в частности с теми, кто пытается понять устройство психики человека, его сознания и подсознания доступными им методами"."С одной стороны, человеческий разум может творить невероятные вещи, менять облик Вселенной, разрушать и созидать. С другой стороны, наши знания о самих себе, о природе и сути человека, психике, душе – практически ничтожны. В то же время мы знаем, что у мира и человека есть Создатель, который передал человеку ключи для познания мира и самих себя во время Синайского откровения. Тем не менее, процесс познания, изучения плана Творца в отношении человека – есть сложный и кропотливый интеллектуальный труд, сродни труду ученого", - считает Коган.Встреча состоится в 19.00 в Московском институте психоанализа, будет организована трансляция.
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религия, россия, психология, новости - религия и мировоззрение, александр коган, берл лазар, александр асмолов

Раввин обсудит с психологами феномен души на встрече в Москве

12:20 24.02.2021 (обновлено: 12:40 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
Главный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. О душе и психике поговорят в среду в Московском институте психоанализа главный раввин России и ученые, в том числе доктор психологических наук Александр Асмолов, рассказали РИА Новости в пресс-службе института.
"В последнее время мы можем наблюдать сближение науки и религии, но при этом довольно редко можно увидеть или услышать дискуссию, где их представители встречаются в диалоге. Нам бы хотелось поискать ответы на вопросы, которые волнуют многих – как совмещать светскую жизнь и религиозную? Откуда Фрейд и другие известные психологи черпали свои идеи? Психология радости и счастья – что это? Как связать современную жизнь и религиозные представления? Как с этими представлениями адаптироваться к современным реалиям, и какие противоречия здесь могут быть?"- сказал РИА Новости ректор Московского института психоанализа Лев Сурат.
По его словам, психологам эта дискуссия должна быть особенно интересна, "тем более что в ней примет участие такая знаковая для многих психологов фигура, как Александр Григорьевич Асмолов". "В кризисных ситуациях люди чаще всего обращаются к духовниками или к психологам, в зависимости от их мировоззрения. Можно сказать, наука и религия - это два полюса, которые служат одной цели – создание человеческого в человеке", - отметил Сурат.
В свою очередь пресс-секретарь главного раввина России Берла Лазара и кандидат философских наук Гершон Коган рассказал, что раввину интересен диалог с учеными, "в частности с теми, кто пытается понять устройство психики человека, его сознания и подсознания доступными им методами".
"С одной стороны, человеческий разум может творить невероятные вещи, менять облик Вселенной, разрушать и созидать. С другой стороны, наши знания о самих себе, о природе и сути человека, психике, душе – практически ничтожны. В то же время мы знаем, что у мира и человека есть Создатель, который передал человеку ключи для познания мира и самих себя во время Синайского откровения. Тем не менее, процесс познания, изучения плана Творца в отношении человека – есть сложный и кропотливый интеллектуальный труд, сродни труду ученого", - считает Коган.
Встреча состоится в 19.00 в Московском институте психоанализа, будет организована трансляция.
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Религия и мировоззрениеРелигияРоссияПсихологияНовости - Религия и мировоззрениеАлександр КоганБерл ЛазарАлександр Асмолов
 
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