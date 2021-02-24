https://ria.ru/20210224/dusha-1598751323.html

Раввин обсудит с психологами феномен души на встрече в Москве

Раввин обсудит с психологами феномен души на встрече в Москве

О душе и психике поговорят в среду в Московском институте психоанализа главный раввин России и ученые, в том числе доктор психологических наук Александр... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T12:20

2021-02-24T12:20

2021-02-24T12:40

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. О душе и психике поговорят в среду в Московском институте психоанализа главный раввин России и ученые, в том числе доктор психологических наук Александр Асмолов, рассказали РИА Новости в пресс-службе института."В последнее время мы можем наблюдать сближение науки и религии, но при этом довольно редко можно увидеть или услышать дискуссию, где их представители встречаются в диалоге. Нам бы хотелось поискать ответы на вопросы, которые волнуют многих – как совмещать светскую жизнь и религиозную? Откуда Фрейд и другие известные психологи черпали свои идеи? Психология радости и счастья – что это? Как связать современную жизнь и религиозные представления? Как с этими представлениями адаптироваться к современным реалиям, и какие противоречия здесь могут быть?"- сказал РИА Новости ректор Московского института психоанализа Лев Сурат.По его словам, психологам эта дискуссия должна быть особенно интересна, "тем более что в ней примет участие такая знаковая для многих психологов фигура, как Александр Григорьевич Асмолов". "В кризисных ситуациях люди чаще всего обращаются к духовниками или к психологам, в зависимости от их мировоззрения. Можно сказать, наука и религия - это два полюса, которые служат одной цели – создание человеческого в человеке", - отметил Сурат.В свою очередь пресс-секретарь главного раввина России Берла Лазара и кандидат философских наук Гершон Коган рассказал, что раввину интересен диалог с учеными, "в частности с теми, кто пытается понять устройство психики человека, его сознания и подсознания доступными им методами"."С одной стороны, человеческий разум может творить невероятные вещи, менять облик Вселенной, разрушать и созидать. С другой стороны, наши знания о самих себе, о природе и сути человека, психике, душе – практически ничтожны. В то же время мы знаем, что у мира и человека есть Создатель, который передал человеку ключи для познания мира и самих себя во время Синайского откровения. Тем не менее, процесс познания, изучения плана Творца в отношении человека – есть сложный и кропотливый интеллектуальный труд, сродни труду ученого", - считает Коган.Встреча состоится в 19.00 в Московском институте психоанализа, будет организована трансляция.

https://ria.ru/20201111/buddizm-1584040482.html

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религия, россия, психология, новости - религия и мировоззрение, александр коган, берл лазар, александр асмолов