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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20210224/duel-1597989823.html
Дантес. Дуэль, которой не могло не быть
Дантес. Дуэль, которой не могло не быть
Кто же виноват в дуэли Пушкина с Дантесом? Лучше спросить: кто не виноват? Взаимная любовь француза и Натали. Ревнивый характер Пушкина, для которого француз-ловелас превратился в его собственную карикатуру в молодости. Друзья, отвернувшиеся от поэта, кроме Жуковского. Враждебный высший свет. Все неминуемо шло к трагедии...
2021-02-24T14:00
2021-02-24T14:00
подкаст "заговор классиков"
россия
подкаст
а. с. пушкин
российская империя
виктор ерофеев
франция
василий жуковский
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Дантес. Дуэль, которой не могло не быть
Кто же виноват в дуэли Пушкина с Дантесом? Лучше спросить: кто не виноват? Взаимная любовь француза и Натали. ревнивый характер Пушкина, для которого француз-ловелас превратился в его собственную карикатуру в молодости. Друзья, отвернувшиеся от поэта, кроме Жуковского. Враждебный высший свет. Все неминуемо шло к трагедии...
audio/mpeg
Дантес. Дуэль, которой не могло не быть
Кто же виноват в дуэли Пушкина с Дантесом? Лучше спросить: кто не виноват? Взаимная любовь француза и Натали. ревнивый характер Пушкина, для которого француз-ловелас превратился в его собственную карикатуру в молодости. Друзья, отвернувшиеся от поэта, кроме Жуковского. Враждебный высший свет. Все неминуемо шло к трагедии...
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, россия, подкаст, а. с. пушкин, российская империя, виктор ерофеев, франция, василий жуковский, литература, история, общество

Дантес. Дуэль, которой не могло не быть

14:00 24.02.2021
 
Подкаст "Заговор классиков"
Дантес. Дуэль, которой не могло не быть
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Кто же виноват в дуэли Пушкина с Дантесом? Лучше спросить: кто не виноват? Взаимная любовь француза и Натали. Ревнивый характер Пушкина, для которого француз-ловелас превратился в его собственную карикатуру в молодости. Друзья, отвернувшиеся от поэта, кроме Жуковского. Враждебный высший свет. Все неминуемо шло к трагедии...
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
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Подкаст "Заговор классиков"РоссияПодкастА. С. ПушкинРоссийская империяВиктор ЕрофеевФранцияВасилий ЖуковскийлитератураисторияОбщество
 
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