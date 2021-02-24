https://ria.ru/20210224/dudkin-1598851354.html

СБУ задержала военного эксперта Дудкина по делу о госизмене

СБУ задержала военного эксперта Дудкина по делу о госизмене

Служба безопасности Украины задержала военно-политического эксперта Юрия Дудкина, его подозревают в госизмене и в нарушении равноправия граждан в зависимости от РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T22:52

2021-02-24T22:52

2021-02-24T22:52

112 украина

украина

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КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала военно-политического эксперта Юрия Дудкина, его подозревают в госизмене и в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, сообщил в среду пресс-центр СБ.В среду Дудкин, который часто выступал экспертом на закрытых телеканалах NewsOne, ZIK и "112 Украина", на своей странице в Facebook сообщил, что сотрудники Службы безопасности провели у него дома обыски в связи с подозрением в государственной измене. Позднее сын Дудкина заявил интернет-изданию Шарий.net, что после обыска были конфискованы системный блок компьютера, телефоны и карточки, а самого эксперта забрали в СИЗО. СБ Украины не давала комментариев.По данным пресс-службы, эксперт создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов (группы в социальных сетях, YouTube-каналы) и отдельные блогеры. "На этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент", - сообщили в СБ.Как отмечается, по данным следствия, в информационной сфере эксперт совершал действия в ущерб территориальной целостности, обороноспособности государства и принимал участие в проведении подрывной деятельности против Украины. "Результаты проведенных экспертных исследований подтверждают признаки такой подрывной деятельности в ущерб государственной безопасности. Психологические и фоноскопические экспертизы продолжаются", - добавили в ведомстве.Пресс-служба не называет имя и фамилию эксперта, но опубликовала видео, где Дудкин дает комментарии разным телеканалам.

https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html

https://ria.ru/20210116/sanktsii-1593220794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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