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СБУ задержала военного эксперта Дудкина по делу о госизмене
СБУ задержала военного эксперта Дудкина по делу о госизмене
Служба безопасности Украины задержала военно-политического эксперта Юрия Дудкина, его подозревают в госизмене и в нарушении равноправия граждан в зависимости от РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T22:52
2021-02-24T22:52
112 украина
украина
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КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала военно-политического эксперта Юрия Дудкина, его подозревают в госизмене и в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, сообщил в среду пресс-центр СБ.В среду Дудкин, который часто выступал экспертом на закрытых телеканалах NewsOne, ZIK и "112 Украина", на своей странице в Facebook сообщил, что сотрудники Службы безопасности провели у него дома обыски в связи с подозрением в государственной измене. Позднее сын Дудкина заявил интернет-изданию Шарий.net, что после обыска были конфискованы системный блок компьютера, телефоны и карточки, а самого эксперта забрали в СИЗО. СБ Украины не давала комментариев.По данным пресс-службы, эксперт создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов (группы в социальных сетях, YouTube-каналы) и отдельные блогеры. "На этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент", - сообщили в СБ.Как отмечается, по данным следствия, в информационной сфере эксперт совершал действия в ущерб территориальной целостности, обороноспособности государства и принимал участие в проведении подрывной деятельности против Украины. "Результаты проведенных экспертных исследований подтверждают признаки такой подрывной деятельности в ущерб государственной безопасности. Психологические и фоноскопические экспертизы продолжаются", - добавили в ведомстве.Пресс-служба не называет имя и фамилию эксперта, но опубликовала видео, где Дудкин дает комментарии разным телеканалам.
https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html
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112 украина , украина, в мире

СБУ задержала военного эксперта Дудкина по делу о госизмене

22:52 24.02.2021
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала военно-политического эксперта Юрия Дудкина, его подозревают в госизмене и в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, сообщил в среду пресс-центр СБ.
В среду Дудкин, который часто выступал экспертом на закрытых телеканалах NewsOne, ZIK и "112 Украина", на своей странице в Facebook сообщил, что сотрудники Службы безопасности провели у него дома обыски в связи с подозрением в государственной измене. Позднее сын Дудкина заявил интернет-изданию Шарий.net, что после обыска были конфискованы системный блок компьютера, телефоны и карточки, а самого эксперта забрали в СИЗО. СБ Украины не давала комментариев.
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"СБ Украины сообщила о подозрении военно-политическому "эксперту", причастному к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб. Подозрение сообщено под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры по двум статьям... "государственная измена" и... "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". Сейчас "эксперт" задержан", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

По данным пресс-службы, эксперт создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов (группы в социальных сетях, YouTube-каналы) и отдельные блогеры. "На этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент", - сообщили в СБ.
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Как отмечается, по данным следствия, в информационной сфере эксперт совершал действия в ущерб территориальной целостности, обороноспособности государства и принимал участие в проведении подрывной деятельности против Украины. "Результаты проведенных экспертных исследований подтверждают признаки такой подрывной деятельности в ущерб государственной безопасности. Психологические и фоноскопические экспертизы продолжаются", - добавили в ведомстве.
Пресс-служба не называет имя и фамилию эксперта, но опубликовала видео, где Дудкин дает комментарии разным телеканалам.
 
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