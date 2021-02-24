https://ria.ru/20210224/dtp-1598709894.html

На трассе в Башкирии столкнулись 39 автомобилей

На трассе в Башкирии столкнулись 39 автомобилей

В Башкирии на трассе Уфа — Оренбург столкнулись 39 автомобилей, рассказали в республиканском управлении ГИБДД. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T07:44

2021-02-24T07:44

2021-02-24T11:07

республика башкортостан

происшествия

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УФА, 24 фев — РИА Новости. В Башкирии на трассе Уфа — Оренбург столкнулись 39 автомобилей, рассказали в республиканском управлении ГИБДД. Ранее сообщалось, что с управлением не смогли справиться водители 20 машин.ДТП произошло на 80-м километре трассы в Аургазинском районе в условиях сильного бокового ветра и слабой видимости. Пострадали десять человек, среди них две девочки 12 и 16 лет. На месте происшествия работали пять экипажей ГИБДД, которые помогали попавшим в аварию выбраться из автомобилей и оказывали им всевозможную помощь."При обследовании улично-дорожной сети недостатков в эксплуатационном состоянии дороги не выявлено", — добавили в ГИБДД. Идет разбирательство. В трех районах Башкирии из-за метели закрыли несколько участков дорог. По прогнозам синоптиков, 24 февраля в республике ожидается похолодание до минус 35 градусов, порывы ветра могут достигать 26 метров в секунду.

https://ria.ru/20210224/dtp-1598708990.html

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, происшествия