https://ria.ru/20210224/dtp-1598709894.html
На трассе в Башкирии столкнулись 39 автомобилей
На трассе в Башкирии столкнулись 39 автомобилей
В Башкирии на трассе Уфа — Оренбург столкнулись 39 автомобилей, рассказали в республиканском управлении ГИБДД. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T07:44
2021-02-24T07:44
2021-02-24T11:07
республика башкортостан
происшествия
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УФА, 24 фев — РИА Новости. В Башкирии на трассе Уфа — Оренбург столкнулись 39 автомобилей, рассказали в республиканском управлении ГИБДД. Ранее сообщалось, что с управлением не смогли справиться водители 20 машин.ДТП произошло на 80-м километре трассы в Аургазинском районе в условиях сильного бокового ветра и слабой видимости. Пострадали десять человек, среди них две девочки 12 и 16 лет. На месте происшествия работали пять экипажей ГИБДД, которые помогали попавшим в аварию выбраться из автомобилей и оказывали им всевозможную помощь."При обследовании улично-дорожной сети недостатков в эксплуатационном состоянии дороги не выявлено", — добавили в ГИБДД. Идет разбирательство. В трех районах Башкирии из-за метели закрыли несколько участков дорог. По прогнозам синоптиков, 24 февраля в республике ожидается похолодание до минус 35 градусов, порывы ветра могут достигать 26 метров в секунду.
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РИА Новости
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республика башкортостан, происшествия
УФА, 24 фев — РИА Новости.
В Башкирии
на трассе Уфа
— Оренбург
столкнулись 39 автомобилей, рассказали в республиканском управлении ГИБДД.
Ранее сообщалось, что с управлением не смогли справиться водители 20 машин.
ДТП произошло на 80-м километре трассы в Аургазинском районе
в условиях сильного бокового ветра и слабой видимости. Пострадали десять человек, среди них две девочки 12 и 16 лет.
На месте происшествия работали пять экипажей ГИБДД, которые помогали попавшим в аварию выбраться из автомобилей и оказывали им всевозможную помощь.
"При обследовании улично-дорожной сети недостатков в эксплуатационном состоянии дороги не выявлено", — добавили в ГИБДД. Идет разбирательство.
В трех районах Башкирии из-за метели закрыли несколько участков дорог. По прогнозам синоптиков, 24 февраля в республике ожидается похолодание до минус 35 градусов, порывы ветра могут достигать 26 метров в секунду.