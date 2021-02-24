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На трассе в Башкирии столкнулись 39 автомобилей
На трассе в Башкирии столкнулись 39 автомобилей
В Башкирии на трассе Уфа — Оренбург столкнулись 39 автомобилей, рассказали в республиканском управлении ГИБДД. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T07:44
2021-02-24T11:07
республика башкортостан
происшествия
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УФА, 24 фев — РИА Новости. В Башкирии на трассе Уфа — Оренбург столкнулись 39 автомобилей, рассказали в республиканском управлении ГИБДД. Ранее сообщалось, что с управлением не смогли справиться водители 20 машин.ДТП произошло на 80-м километре трассы в Аургазинском районе в условиях сильного бокового ветра и слабой видимости. Пострадали десять человек, среди них две девочки 12 и 16 лет. На месте происшествия работали пять экипажей ГИБДД, которые помогали попавшим в аварию выбраться из автомобилей и оказывали им всевозможную помощь."При обследовании улично-дорожной сети недостатков в эксплуатационном состоянии дороги не выявлено", — добавили в ГИБДД. Идет разбирательство. В трех районах Башкирии из-за метели закрыли несколько участков дорог. По прогнозам синоптиков, 24 февраля в республике ожидается похолодание до минус 35 градусов, порывы ветра могут достигать 26 метров в секунду.
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республика башкортостан, происшествия

На трассе в Башкирии столкнулись 39 автомобилей

07:44 24.02.2021 (обновлено: 11:07 24.02.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанНа месте массового ДТП в Башкирии
На месте массового ДТП в Башкирии - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
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УФА, 24 фев — РИА Новости. В Башкирии на трассе УфаОренбург столкнулись 39 автомобилей, рассказали в республиканском управлении ГИБДД.
Ранее сообщалось, что с управлением не смогли справиться водители 20 машин.
ДТП произошло на 80-м километре трассы в Аургазинском районе в условиях сильного бокового ветра и слабой видимости. Пострадали десять человек, среди них две девочки 12 и 16 лет.
На месте происшествия работали пять экипажей ГИБДД, которые помогали попавшим в аварию выбраться из автомобилей и оказывали им всевозможную помощь.
"При обследовании улично-дорожной сети недостатков в эксплуатационном состоянии дороги не выявлено", — добавили в ГИБДД. Идет разбирательство.
В трех районах Башкирии из-за метели закрыли несколько участков дорог. По прогнозам синоптиков, 24 февраля в республике ожидается похолодание до минус 35 градусов, порывы ветра могут достигать 26 метров в секунду.
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