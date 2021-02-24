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В Благовещенске женщина погибла в ДТП, пытаясь скрыться от полицейских
В Благовещенске женщина погибла в ДТП, пытаясь скрыться от полицейских
Женщина-водитель погибла в Благовещенске, пытаясь скрыться от экипажа ГИБДД, еще два человека пострадали, проводится доследственная проверка, сообщает... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T07:21
2021-02-24T07:21
2021-02-24T07:44
россия
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 фев – РИА Новости. Женщина-водитель погибла в Благовещенске, пытаясь скрыться от экипажа ГИБДД, еще два человека пострадали, проводится доследственная проверка, сообщает управление МВД по Амурской области.В дежурную часть Благовещенска поступила информация, что женщина, находящаяся за рулем Nissan March, совершила ДТП и скрылась с места происшествия, экипаж ДПС обнаружил машину, указанную в ориентировке, в нескольких кварталах от места аварии, но девушка проигнорировала требования полиции и попыталась скрыться, началась погоня.Полиция уточняет, что погибшая привлекалась до этого по части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". По факту ДТП ведется доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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россия, благовещенск, происшествия
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 фев – РИА Новости.
Женщина-водитель погибла в Благовещенске
, пытаясь скрыться от экипажа ГИБДД, еще два человека пострадали, проводится доследственная проверка, сообщает управление МВД по Амурской области
.
В дежурную часть Благовещенска поступила информация, что женщина, находящаяся за рулем Nissan March, совершила ДТП и скрылась с места происшествия, экипаж ДПС обнаружил машину, указанную в ориентировке, в нескольких кварталах от места аварии, но девушка проигнорировала требования полиции и попыталась скрыться, началась погоня.
"На улице Октябрьской правонарушитель совершил столкновение с автомобилем Nissan Teana. В результате автоаварии водитель Nissan March – женщина 1987 года рождения - скончалась на месте ДТП. Также травмированы водитель и пассажирка второй машины", - сообщает УМВД.
Полиция уточняет, что погибшая привлекалась до этого по части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". По факту ДТП ведется доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.