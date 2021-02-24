https://ria.ru/20210224/dostup-1598763314.html

Операторы поддержали идею оставить бесплатный доступ только к госсайтам

Операторы поддержали идею оставить бесплатный доступ только к госсайтам

Крупнейшие сотовые операторы РФ поддерживают предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) ограничить бесплатный доступ к интернет... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T13:11

2021-02-24T13:11

2021-02-24T13:58

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

технологии

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Крупнейшие сотовые операторы РФ поддерживают предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) ограничить бесплатный доступ к интернет ресурсам в рамках проекта "Доступный интернет" только сайтами госорганов, госуслуг и некоммерческих организаций в области образования, здравоохранения и социальной защиты, рассказали РИА Новости представители операторов.Комиссия по связи и ИТ РСПП подготовила проект поправок к законопроекту о "Доступном интернете", в котором предлагает дать россиянам полностью бесплатный доступ только к порталам госорганов, госуслуг и некоммерческих организаций в области образования, здравоохранения и социальной защиты, написала газета "Коммерсант". По мнению РСПП, нынешний список из 371 сайта чреват потерями для операторов более чем на 110 миллиардов рублей в год. Но даже при снижении цифры, государство должно компенсировать понесенные на это расходы компаний, считают в РСПП.Крупнейшие сотовые операторы заявляют, что поддерживают предложение РСПП. Они отмечают, что попадание в перечень бесплатных коммерческих интернет-ресурсов повысит нагрузки на сети и в конечном счете может отразиться на тарифах для абонентов.Как заявили в МТС, поскольку сейчас в рамках "Доступного интернета" предлагается сделать бесплатными соцсети, это приведет к стимулированию потребления иностранного контента, размещаемого в виде ссылок в этих соцсетях, и отделить такой контент невозможно. "Как следствие, результатом станут нагрузки на сети операторов, снижение качества услуг и в конечном итоге - рост тарифов для пользователей, которые доступным интернетом пользоваться не будут. Очевидно, что такая реализация не соответствует поставленным целям и может принести ущерб телеком отрасли", - сказали в пресс-службе МТС.В "Мегафоне" считают, что попадание в перечень социально-значимых ресурсов интернет-площадок, имеющих в основе своей деятельности коммерческую составляющую, противоречит изначальной идее проекта "Доступный интернет" и приведет к целому ряду стратегических угроз для инфраструктуры отрасли. "Социальные сети и видеосервисы не несут социальной значимости сопоставимой с медицинскими, образовательными и государственными ресурсами, и их включение в единый перечень выглядит избыточным", - сказали в "Мегафоне".В компании считают, что бесплатный доступ к такой массе контента многократно увеличит нагрузку на сети мобильных операторов и потребует от отрасли дополнительных вложений в инфраструктуру в размере 30-40 миллиардов рублей, чего "операторы при уровне выпадающих доходов в 140 миллиардов рублей в год не смогут себе позволить". "Ситуация обернется перегрузками на сетях связи, снижением общей скорости передачи данных и деградацией цифровых услуг тех же социальных сетей и видеостриммингов", - предостерегают в "Мегафоне".В "Вымпелкоме" подчеркнули, что у операторов нет экономической возможности массовой дотации бесплатного доступа к ресурсам интернета без компенсации потерь и при текущем уровне цен. "В случае существенных потерь отрасли ее инвестиционный потенциал будет сокращаться, не будет возможности поддерживать высокие темпы развития сетей связи и внедрения новых технологий. Важен баланс интересов", - сказали в компании.В "Вымпелкоме" добавили, что компания, как и прежде, считает, что социально значимыми ресурсами должны быть только ресурсы органов власти, включая портал госуслуг.В "Мегафоне" также заявили, что считают более логичным вернуться к изначальной задаче и предоставить бесплатный доступ именно к тем ресурсам, которые отвечают критерию социальной значимости. "Это, прежде всего, государственные интернет-сервисы (такие как госуслуги), онлайн-представительства медицинских и общественных организаций. В таком виде эту задачу можно решить с сохранением качества услуг", - уточнили в компании. При этом в "Мегафоне" добавили, что операторы находятся в диалоге с регулятором и видят, что их экспертные мнения воспринимаются.

https://ria.ru/20201230/dostup-1591611210.html

https://ria.ru/20201226/internet-1590904776.html

https://ria.ru/20201218/prilozheniya-1589839912.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российский союз промышленников и предпринимателей, технологии