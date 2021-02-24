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Путин подписал закон о доплатах родителям детей-инвалидов
Путин подписал закон о доплатах родителям детей-инвалидов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок установления фиксированной выплаты к страховой пенсии родителям недееспособных... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T10:52
2021-02-24T10:52
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок установления фиксированной выплаты к страховой пенсии родителям недееспособных инвалидов с детства.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ был разработан во исполнение постановления Конституционного суда, который обязал принять меры по устранению неопределенности порядка признания недееспособного инвалида с детства, нуждающегося в постоянном постороннем уходе, находящегося на иждивении своего родителя при определении права такого родителя на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.Родителям, которые являются опекунами недееспособных инвалидов с детства, согласно документу, положена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. Такая же надбавка предусмотрена и к страховой пенсии по инвалидности. Это правило действует, если опекаемые инвалиды не находятся на полном государственном обеспечении.Сегодня в России насчитывается 15 тысяч родителей, попадающих в эту категорию. Раньше из-за правовой неопределённости в половине случаев суды отказывали в назначении доплаты. Например, если доход инвалида был выше дохода родителя, суд не признавал, что инвалид является иждивенцем своего опекуна.
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россия, владимир путин, общество

Путин подписал закон о доплатах родителям детей-инвалидов

10:52 24.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок установления фиксированной выплаты к страховой пенсии родителям недееспособных инвалидов с детства.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ был разработан во исполнение постановления Конституционного суда, который обязал принять меры по устранению неопределенности порядка признания недееспособного инвалида с детства, нуждающегося в постоянном постороннем уходе, находящегося на иждивении своего родителя при определении права такого родителя на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.
Родителям, которые являются опекунами недееспособных инвалидов с детства, согласно документу, положена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. Такая же надбавка предусмотрена и к страховой пенсии по инвалидности. Это правило действует, если опекаемые инвалиды не находятся на полном государственном обеспечении.
Сегодня в России насчитывается 15 тысяч родителей, попадающих в эту категорию. Раньше из-за правовой неопределённости в половине случаев суды отказывали в назначении доплаты. Например, если доход инвалида был выше дохода родителя, суд не признавал, что инвалид является иждивенцем своего опекуна.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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