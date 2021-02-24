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Украина планирует вернуть контроль над границей с Россией в Донбассе
Украина планирует вернуть контроль над границей с Россией в Донбассе
Кабинет министров Украины на заседании в среду внес изменения в стратегию управления госграницей до 2025 года, которые предусматривают подготовку к охране... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T18:31
2021-02-24T18:43
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КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду внес изменения в стратегию управления госграницей до 2025 года, которые предусматривают подготовку к охране участка украинско-российской границы в Донбассе после возвращения контроля над ним, трансляция заседания шла на канале правительства в Youtube.Ранее правительство Украины утвердило стратегию управления госграницей до 2025 года, но она не содержала пункта об участке границы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210223/donbass-1598693747.html
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донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

Украина планирует вернуть контроль над границей с Россией в Донбассе

18:31 24.02.2021 (обновлено: 18:43 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Сотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду внес изменения в стратегию управления госграницей до 2025 года, которые предусматривают подготовку к охране участка украинско-российской границы в Донбассе после возвращения контроля над ним, трансляция заседания шла на канале правительства в Youtube.
Ранее правительство Украины утвердило стратегию управления госграницей до 2025 года, но она не содержала пункта об участке границы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

"Обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в рамках отдельных районов Донецкой и Луганской областей после возобновления контроля над ними, а именно планирование мер по возобновлению охраны украинско-российского участка государственной границы в рамках отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в стратегии.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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