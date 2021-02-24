https://ria.ru/20210224/donbass-1598826965.html

Украина планирует вернуть контроль над границей с Россией в Донбассе

Украина планирует вернуть контроль над границей с Россией в Донбассе

Кабинет министров Украины на заседании в среду внес изменения в стратегию управления госграницей до 2025 года, которые предусматривают подготовку к охране... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T18:31

2021-02-24T18:31

2021-02-24T18:43

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КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду внес изменения в стратегию управления госграницей до 2025 года, которые предусматривают подготовку к охране участка украинско-российской границы в Донбассе после возвращения контроля над ним, трансляция заседания шла на канале правительства в Youtube.Ранее правительство Украины утвердило стратегию управления госграницей до 2025 года, но она не содержала пункта об участке границы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210223/donbass-1598693747.html

донбасс

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донецкая народная республика

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донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире