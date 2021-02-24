Украина планирует вернуть контроль над границей с Россией в Донбассе
18:31 24.02.2021 (обновлено: 18:43 24.02.2021)
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду внес изменения в стратегию управления госграницей до 2025 года, которые предусматривают подготовку к охране участка украинско-российской границы в Донбассе после возвращения контроля над ним, трансляция заседания шла на канале правительства в Youtube.
Ранее правительство Украины утвердило стратегию управления госграницей до 2025 года, но она не содержала пункта об участке границы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
"Обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в рамках отдельных районов Донецкой и Луганской областей после возобновления контроля над ними, а именно планирование мер по возобновлению охраны украинско-российского участка государственной границы в рамках отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в стратегии.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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