https://ria.ru/20210224/dolgi-1598707910.html

Россияне снизили платежи по "плохим" долгам

Россияне снизили платежи по "плохим" долгам

Пандемия коронавируса привела к тому, что россияне стали направлять меньше средств на погашение просроченных долгов: если до ее начала они могли направить на... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T06:39

2021-02-24T06:39

2021-02-24T06:40

россия

национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пандемия коронавируса привела к тому, что россияне стали направлять меньше средств на погашение просроченных долгов: если до ее начала они могли направить на платежи 20% своих ежемесячных доходов, то в настоящее время - лишь 10%, подсчитали для РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).По данным НАПКА, количество российских должников с просроченными потребительскими кредитами за год выросло на 8% и по итогам января составило 5,4 миллиона человек. При этом в прошлые года прирост вышедших на просрочку должников составлял 4-5%.Отмечается, что в среднем на должника в январе приходилось около 1,2 кредита. Порядка 80% должников просрочили один долг, 15% - два, около 3,5% вовремя не вносили платежи по трем ссудам, а еще 1,5% - как минимум по четырем кредитам.Количество ссуд прямо влияет на риск просрочить платеж по кредиту. По оценке НАПКА, при обслуживании одной задолженности просрочка возникает в 10% случаях, двух ссуд – уже в 15%, трех кредитов – почти в 30%, а если их четыре, то вероятность выхода на просрочку превышает 50%.Восьми из десяти должников, имеющих просроченную задолженность свыше 90 дней, удается закрыть обязательства в течение 2 лет.Катализатором роста всех долговых показателей россиян в прошлом году стала пандемия и связанный с ней режим самоизоляции, который отразился на занятости и доходах. "В зоне риска оказался практически каждый второй заемщик, имеющий открытый необеспеченный кредит. Безусловно, меры поддержки позволили избежать реальных массовых дефолтов. Однако тем, кто не смог справиться с долговой нагрузкой и не подходил под требования кредитных каникул, понадобится минимум 6-7 месяцев, чтобы возобновить платежи", - добавляют эксперты.

https://ria.ru/20210220/dolg-1598245792.html

https://ria.ru/20210213/dolgi-1597313285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), общество