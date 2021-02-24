https://ria.ru/20210224/dolgi-1598707910.html
Россияне снизили платежи по "плохим" долгам
Россияне снизили платежи по "плохим" долгам
Пандемия коронавируса привела к тому, что россияне стали направлять меньше средств на погашение просроченных долгов: если до ее начала они могли направить на... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T06:39
2021-02-24T06:39
2021-02-24T06:40
россия
национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пандемия коронавируса привела к тому, что россияне стали направлять меньше средств на погашение просроченных долгов: если до ее начала они могли направить на платежи 20% своих ежемесячных доходов, то в настоящее время - лишь 10%, подсчитали для РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).По данным НАПКА, количество российских должников с просроченными потребительскими кредитами за год выросло на 8% и по итогам января составило 5,4 миллиона человек. При этом в прошлые года прирост вышедших на просрочку должников составлял 4-5%.Отмечается, что в среднем на должника в январе приходилось около 1,2 кредита. Порядка 80% должников просрочили один долг, 15% - два, около 3,5% вовремя не вносили платежи по трем ссудам, а еще 1,5% - как минимум по четырем кредитам.Количество ссуд прямо влияет на риск просрочить платеж по кредиту. По оценке НАПКА, при обслуживании одной задолженности просрочка возникает в 10% случаях, двух ссуд – уже в 15%, трех кредитов – почти в 30%, а если их четыре, то вероятность выхода на просрочку превышает 50%.Восьми из десяти должников, имеющих просроченную задолженность свыше 90 дней, удается закрыть обязательства в течение 2 лет.Катализатором роста всех долговых показателей россиян в прошлом году стала пандемия и связанный с ней режим самоизоляции, который отразился на занятости и доходах. "В зоне риска оказался практически каждый второй заемщик, имеющий открытый необеспеченный кредит. Безусловно, меры поддержки позволили избежать реальных массовых дефолтов. Однако тем, кто не смог справиться с долговой нагрузкой и не подходил под требования кредитных каникул, понадобится минимум 6-7 месяцев, чтобы возобновить платежи", - добавляют эксперты.
https://ria.ru/20210220/dolg-1598245792.html
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россия, национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), общество
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Пандемия коронавируса
привела к тому, что россияне стали направлять меньше средств на погашение просроченных долгов: если до ее начала они могли направить на платежи 20% своих ежемесячных доходов, то в настоящее время - лишь 10%, подсчитали для РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)
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"За прошедший год по причине снижения доходов поменялось соотношение трат в бюджетах домохозяйств, обремененных просроченными кредитами, - у большинства из них текущие траты в среднем отнимают сейчас 90%, и только оставшиеся 10% им удается направлять на погашение кредитных обязательств. Ранее соотношение было 80/20", - выяснили эксперты.
По данным НАПКА, количество российских должников с просроченными потребительскими кредитами за год выросло на 8% и по итогам января составило 5,4 миллиона человек. При этом в прошлые года прирост вышедших на просрочку должников составлял 4-5%.
Отмечается, что в среднем на должника в январе приходилось около 1,2 кредита. Порядка 80% должников просрочили один долг, 15% - два, около 3,5% вовремя не вносили платежи по трем ссудам, а еще 1,5% - как минимум по четырем кредитам.
Количество ссуд прямо влияет на риск просрочить платеж по кредиту. По оценке НАПКА, при обслуживании одной задолженности просрочка возникает в 10% случаях, двух ссуд – уже в 15%, трех кредитов – почти в 30%, а если их четыре, то вероятность выхода на просрочку превышает 50%.
Восьми из десяти должников, имеющих просроченную задолженность свыше 90 дней, удается закрыть обязательства в течение 2 лет.
Катализатором роста всех долговых показателей россиян в прошлом году стала пандемия и связанный с ней режим самоизоляции, который отразился на занятости и доходах. "В зоне риска оказался практически каждый второй заемщик, имеющий открытый необеспеченный кредит. Безусловно, меры поддержки позволили избежать реальных массовых дефолтов. Однако тем, кто не смог справиться с долговой нагрузкой и не подходил под требования кредитных каникул, понадобится минимум 6-7 месяцев, чтобы возобновить платежи", - добавляют эксперты.