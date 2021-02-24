https://ria.ru/20210224/deti-1598740516.html

В России запретили высаживать детей-безбилетников из транспорта

В России запретили высаживать детей-безбилетников из транспорта

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, который, в частности, запрещает высаживать из... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T11:40

2021-02-24T11:40

2021-02-24T11:40

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, который, в частности, запрещает высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ был разработан Минтрансом РФ. Изменения вносятся в статью 20 устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта РФ.Закон запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.Кроме того, документ разграничивает между федеральным центром и субъектами РФ полномочия по регулированию вопросов, связанных с контролем за оплатой проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа.Также закон позволяет регионам предоставить контролерам право требовать у безбилетников документы.

https://ria.ru/20210219/rebenok-1598135987.html

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россия, владимир путин, общество