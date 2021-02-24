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В России запретили высаживать детей-безбилетников из транспорта
В России запретили высаживать детей-безбилетников из транспорта
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, который, в частности, запрещает высаживать из... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:40
2021-02-24T11:40
2021-02-24T11:40
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, который, в частности, запрещает высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ был разработан Минтрансом РФ. Изменения вносятся в статью 20 устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта РФ.Закон запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.Кроме того, документ разграничивает между федеральным центром и субъектами РФ полномочия по регулированию вопросов, связанных с контролем за оплатой проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа.Также закон позволяет регионам предоставить контролерам право требовать у безбилетников документы.
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россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал федеральный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, который, в частности, запрещает высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ был разработан Минтрансом РФ. Изменения вносятся в статью 20 устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта РФ.
Закон запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.
Кроме того, документ разграничивает между федеральным центром и субъектами РФ полномочия по регулированию вопросов, связанных с контролем за оплатой проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа.
Также закон позволяет регионам предоставить контролерам право требовать у безбилетников документы.