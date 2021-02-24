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Агент Депардье прокомментировал возобновление дела об изнасиловании
Агент Депардье прокомментировал возобновление дела об изнасиловании
Французский актер Жерар Депардье полностью опровергал выдвинутые против него обвинения в изнасиловании и домогательствах, в этом деле не появилось никаких новых РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:50
2021-02-24T15:52
жерар депардье
франция
в мире
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ПАРИЖ, 23 фев – РИА Новости, Людмила Орищенко. Французский актер Жерар Депардье полностью опровергал выдвинутые против него обвинения в изнасиловании и домогательствах, в этом деле не появилось никаких новых деталей, сказал РИА Новости агент актера Арно Фрилле.Во вторник французские СМИ сообщили, что Депардье 16 декабря были предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Истицей по этому делу выступает молодая актриса, которая обвиняет Депардье в домогательствах и изнасиловании летом 2018 года. Следствие было прекращено в июне 2019 года, тогда власти не обнаружили состава преступления. В октябре прошлого года сообщалось, что судебный следователь возобновил дело."Конечно, он полностью опровергает (обвинения). Это было два года назад, и это (дело) возобновляется сейчас... То, что объявили в СМИ, это продолжение старой истории. Предъявление обвинения не отменяет принципа презумпции невиновности. Запуск этой процедуры совершенно не оправдан в деле, которое ранее было закрыто следствием и в котором не появилось никаких новых деталей", - сказал Фрилле.
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жерар депардье, франция, в мире

Агент Депардье прокомментировал возобновление дела об изнасиловании

15:50 24.02.2021 (обновлено: 15:52 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Жерар Депардье
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПАРИЖ, 23 фев – РИА Новости, Людмила Орищенко. Французский актер Жерар Депардье полностью опровергал выдвинутые против него обвинения в изнасиловании и домогательствах, в этом деле не появилось никаких новых деталей, сказал РИА Новости агент актера Арно Фрилле.
Во вторник французские СМИ сообщили, что Депардье 16 декабря были предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Истицей по этому делу выступает молодая актриса, которая обвиняет Депардье в домогательствах и изнасиловании летом 2018 года. Следствие было прекращено в июне 2019 года, тогда власти не обнаружили состава преступления. В октябре прошлого года сообщалось, что судебный следователь возобновил дело.
"Конечно, он полностью опровергает (обвинения). Это было два года назад, и это (дело) возобновляется сейчас... То, что объявили в СМИ, это продолжение старой истории. Предъявление обвинения не отменяет принципа презумпции невиновности. Запуск этой процедуры совершенно не оправдан в деле, которое ранее было закрыто следствием и в котором не появилось никаких новых деталей", - сказал Фрилле.
"Это очень печально и омрачает жизнь артистов, на имени и славе которых пытаются нажиться для своей славы и пользы. Шоу-бизнес. Депардье никогда не отличался имиджем ловеласа или дамского угодника", - подчеркнул он.
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