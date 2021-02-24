https://ria.ru/20210224/deparde-1598796516.html

Агент Депардье прокомментировал возобновление дела об изнасиловании

Агент Депардье прокомментировал возобновление дела об изнасиловании

Французский актер Жерар Депардье полностью опровергал выдвинутые против него обвинения в изнасиловании и домогательствах, в этом деле не появилось никаких новых РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T15:50

2021-02-24T15:50

2021-02-24T15:52

жерар депардье

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в мире

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ПАРИЖ, 23 фев – РИА Новости, Людмила Орищенко. Французский актер Жерар Депардье полностью опровергал выдвинутые против него обвинения в изнасиловании и домогательствах, в этом деле не появилось никаких новых деталей, сказал РИА Новости агент актера Арно Фрилле.Во вторник французские СМИ сообщили, что Депардье 16 декабря были предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Истицей по этому делу выступает молодая актриса, которая обвиняет Депардье в домогательствах и изнасиловании летом 2018 года. Следствие было прекращено в июне 2019 года, тогда власти не обнаружили состава преступления. В октябре прошлого года сообщалось, что судебный следователь возобновил дело."Конечно, он полностью опровергает (обвинения). Это было два года назад, и это (дело) возобновляется сейчас... То, что объявили в СМИ, это продолжение старой истории. Предъявление обвинения не отменяет принципа презумпции невиновности. Запуск этой процедуры совершенно не оправдан в деле, которое ранее было закрыто следствием и в котором не появилось никаких новых деталей", - сказал Фрилле.

https://ria.ru/20200905/deparde-1576821661.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жерар депардье, франция, в мире