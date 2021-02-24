Стала известна дата премьеры сериала "Чикатило" Сарика Андреасяна

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сериал Сарика Андреасяна "Чикатило" про самого известного маньяка Советского Союза выйдет в Cети 18 марта, сообщила в среду пресс-служба сервиса Okko.Исполнитель главной роли создателями не раскрывается до премьеры. В фильме снимались Константин Лавроненко, Олег Каменщиков, Николай Козак, Евгений Шириков и другие."Имя Андрея Чикатило известно не только на всем постсоветском пространстве, но и далеко за его пределами. Его смело можно назвать преступником века, убийства которого не поддаются осмыслению. Как человек с практически идеальной биографией оказался жестоким убийцей? Что породило в нем зверя? В сериале мы старались ответить именно на эти вопросы. Наша команда работала над проектом со всей ответственностью к материалу и с желанием показать уникальную историю становления и поимки жестокого убийцы, а точнее как именно это стало возможным", - цитирует пресс-служба режиссера.Андрей Чикатило родился 16 октября 1936 в селе Яблочное Харьковской области УССР. Работал учителем русского языка и литературы в школе. В период с 1980 по 1990 годы убил более 50 человек. Вместо него был расстрелян невиновный человек. Для поимки маньяка были задействованы дружинники, сотрудники милиции, следователи прокуратуры, психиатры, а также разработаны новые методики расследования. Чикатило был арестован в 1990 году, приговорен к смертной казни и в 1994 году расстрелян.
"Имя Андрея Чикатило известно не только на всем постсоветском пространстве, но и далеко за его пределами. Его смело можно назвать преступником века, убийства которого не поддаются осмыслению. Как человек с практически идеальной биографией оказался жестоким убийцей? Что породило в нем зверя? В сериале мы старались ответить именно на эти вопросы. Наша команда работала над проектом со всей ответственностью к материалу и с желанием показать уникальную историю становления и поимки жестокого убийцы, а точнее как именно это стало возможным", - цитирует пресс-служба режиссера.
Андрей Чикатило родился 16 октября 1936 в селе Яблочное Харьковской области УССР. Работал учителем русского языка и литературы в школе. В период с 1980 по 1990 годы убил более 50 человек. Вместо него был расстрелян невиновный человек. Для поимки маньяка были задействованы дружинники, сотрудники милиции, следователи прокуратуры, психиатры, а также разработаны новые методики расследования. Чикатило был арестован в 1990 году, приговорен к смертной казни и в 1994 году расстрелян.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.