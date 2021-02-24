Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210224/chikatilo-1598744240.html
Стала известна дата премьеры сериала "Чикатило" Сарика Андреасяна
Стала известна дата премьеры сериала "Чикатило" Сарика Андреасяна
Сериал Сарика Андреасяна "Чикатило" про самого известного маньяка Советского Союза выйдет в Cети 18 марта, сообщила в среду пресс-служба сервиса Okko. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T12:55
2021-02-24T12:55
культура
кино и сериалы
новости культуры
сарик андреасян
константин лавроненко
скончался кинорежиссер иван дыховичный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598746963_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_816fdf30ebb0fdcceb62ee25bf542d2d.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сериал Сарика Андреасяна "Чикатило" про самого известного маньяка Советского Союза выйдет в Cети 18 марта, сообщила в среду пресс-служба сервиса Okko.Исполнитель главной роли создателями не раскрывается до премьеры. В фильме снимались Константин Лавроненко, Олег Каменщиков, Николай Козак, Евгений Шириков и другие."Имя Андрея Чикатило известно не только на всем постсоветском пространстве, но и далеко за его пределами. Его смело можно назвать преступником века, убийства которого не поддаются осмыслению. Как человек с практически идеальной биографией оказался жестоким убийцей? Что породило в нем зверя? В сериале мы старались ответить именно на эти вопросы. Наша команда работала над проектом со всей ответственностью к материалу и с желанием показать уникальную историю становления и поимки жестокого убийцы, а точнее как именно это стало возможным", - цитирует пресс-служба режиссера.Андрей Чикатило родился 16 октября 1936 в селе Яблочное Харьковской области УССР. Работал учителем русского языка и литературы в школе. В период с 1980 по 1990 годы убил более 50 человек. Вместо него был расстрелян невиновный человек. Для поимки маньяка были задействованы дружинники, сотрудники милиции, следователи прокуратуры, психиатры, а также разработаны новые методики расследования. Чикатило был арестован в 1990 году, приговорен к смертной казни и в 1994 году расстрелян.
https://ria.ru/20210202/serialy-1595549572.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598746963_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_09c6098fa674c98b959e17dbdfa3f58f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, сарик андреасян, константин лавроненко, скончался кинорежиссер иван дыховичный

Стала известна дата премьеры сериала "Чикатило" Сарика Андреасяна

12:55 24.02.2021
 
© Предоставлено OkkoКадр из сериала "Чикатило"
Кадр из сериала Чикатило - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Предоставлено Okko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сериал Сарика Андреасяна "Чикатило" про самого известного маньяка Советского Союза выйдет в Cети 18 марта, сообщила в среду пресс-служба сервиса Okko.
Исполнитель главной роли создателями не раскрывается до премьеры. В фильме снимались Константин Лавроненко, Олег Каменщиков, Николай Козак, Евгений Шириков и другие.
© Предоставлено OkkoКадр из сериала "Чикатило"
Кадр из сериала Чикатило
1 из 5
Кадр из сериала "Чикатило"
© Предоставлено Okko
© Предоставлено Okko Кадр из сериала "Чикатило"
Кадр из сериала Чикатило
2 из 5
Кадр из сериала "Чикатило"
© Предоставлено Okko
© Предоставлено Okko Кадр из сериала "Чикатило"
Кадр из сериала Чикатило
3 из 5
Кадр из сериала "Чикатило"
© Предоставлено Okko
© Предоставлено Okko Кадр из сериала "Чикатило"
Кадр из сериала Чикатило
4 из 5
Кадр из сериала "Чикатило"
© Предоставлено Okko
© Предоставлено Okko Кадр из сериала "Чикатило"
Кадр из сериала Чикатило
5 из 5
Кадр из сериала "Чикатило"
© Предоставлено Okko
1 из 5
Кадр из сериала "Чикатило"
© Предоставлено Okko
2 из 5
Кадр из сериала "Чикатило"
© Предоставлено Okko
3 из 5
Кадр из сериала "Чикатило"
© Предоставлено Okko
4 из 5
Кадр из сериала "Чикатило"
© Предоставлено Okko
5 из 5
Кадр из сериала "Чикатило"
© Предоставлено Okko
"Имя Андрея Чикатило известно не только на всем постсоветском пространстве, но и далеко за его пределами. Его смело можно назвать преступником века, убийства которого не поддаются осмыслению. Как человек с практически идеальной биографией оказался жестоким убийцей? Что породило в нем зверя? В сериале мы старались ответить именно на эти вопросы. Наша команда работала над проектом со всей ответственностью к материалу и с желанием показать уникальную историю становления и поимки жестокого убийцы, а точнее как именно это стало возможным", - цитирует пресс-служба режиссера.
Андрей Чикатило родился 16 октября 1936 в селе Яблочное Харьковской области УССР. Работал учителем русского языка и литературы в школе. В период с 1980 по 1990 годы убил более 50 человек. Вместо него был расстрелян невиновный человек. Для поимки маньяка были задействованы дружинники, сотрудники милиции, следователи прокуратуры, психиатры, а также разработаны новые методики расследования. Чикатило был арестован в 1990 году, приговорен к смертной казни и в 1994 году расстрелян.
Съемки сериала Бывшие - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 08:00Культура
Тайны в "Топях", страсти у "Бывших". Какие наши сериалы смотреть онлайн
 
КультураКино и сериалыНовости культурыСарик АндреасянКонстантин ЛавроненкоСкончался кинорежиссер Иван Дыховичный
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:56В Тверской области иномарка попала под грузовик, три человека погибли
13:54Исследование показало, где за рубежом чаще всего нарушаются права россиян
13:54В России закрыли первое дело о фейках про коронавирус
13:54В Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19
13:54Экипаж МКС временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха
13:54За оскорбление ветеранов предложили сажать на срок до пяти лет
13:48В России запретят использовать уменьшенные дорожные знаки
13:48Захарова рассказала об унижении Евросоюза
13:46В США рассказали, как учения НАТО чуть не вызвали ядерную войну с СССР
13:41В Новосибирске завели дело после избиения мальчика за отказ снять брекеты
13:38Мишустин назвал отрасли, которые не восстановились до докризисного уровня
13:35Матвиенко рассказала о "постковидном периоде" в России
13:32Жителей Челябинской области предупредили об аномально холодной погоде
13:26Стала известна причина смерти актера Дмитрия Писаренко
13:26Грузия разрешит въезд россиян с отрицательным тестом на COVID-19
13:23Немецкий суд приговорил мужчину к 14,5 годам за убийство двух россиянок
13:23В Госдуме предрекли распад США через 20 лет
13:19Военный эксперт рассказал, почему Пашинян ругает "Искандеры"
13:18В Белоруссии рассказали о планах по выпуску "Спутника V"
13:17Мишустин пообещал посетить каждый проблемный регион в стране
Лента новостейМолния