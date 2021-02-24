https://ria.ru/20210224/chikatilo-1598744240.html

Стала известна дата премьеры сериала "Чикатило" Сарика Андреасяна

Стала известна дата премьеры сериала "Чикатило" Сарика Андреасяна

Сериал Сарика Андреасяна "Чикатило" про самого известного маньяка Советского Союза выйдет в Cети 18 марта, сообщила в среду пресс-служба сервиса Okko. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T12:55

2021-02-24T12:55

2021-02-24T12:55

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константин лавроненко

скончался кинорежиссер иван дыховичный

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сериал Сарика Андреасяна "Чикатило" про самого известного маньяка Советского Союза выйдет в Cети 18 марта, сообщила в среду пресс-служба сервиса Okko.Исполнитель главной роли создателями не раскрывается до премьеры. В фильме снимались Константин Лавроненко, Олег Каменщиков, Николай Козак, Евгений Шириков и другие."Имя Андрея Чикатило известно не только на всем постсоветском пространстве, но и далеко за его пределами. Его смело можно назвать преступником века, убийства которого не поддаются осмыслению. Как человек с практически идеальной биографией оказался жестоким убийцей? Что породило в нем зверя? В сериале мы старались ответить именно на эти вопросы. Наша команда работала над проектом со всей ответственностью к материалу и с желанием показать уникальную историю становления и поимки жестокого убийцы, а точнее как именно это стало возможным", - цитирует пресс-служба режиссера.Андрей Чикатило родился 16 октября 1936 в селе Яблочное Харьковской области УССР. Работал учителем русского языка и литературы в школе. В период с 1980 по 1990 годы убил более 50 человек. Вместо него был расстрелян невиновный человек. Для поимки маньяка были задействованы дружинники, сотрудники милиции, следователи прокуратуры, психиатры, а также разработаны новые методики расследования. Чикатило был арестован в 1990 году, приговорен к смертной казни и в 1994 году расстрелян.

https://ria.ru/20210202/serialy-1595549572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, сарик андреасян, константин лавроненко, скончался кинорежиссер иван дыховичный