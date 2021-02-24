https://ria.ru/20210224/cheki-1598781491.html

В России создадут сервис хранения электронных чеков

В России создадут сервис хранения электронных чеков

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ создает сервис хранения чеков в электронном виде, которые в будущем можно будет предъявить для возврата товара или... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T14:46

2021-02-24T14:46

2021-02-24T14:46

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ создает сервис хранения чеков в электронном виде, которые в будущем можно будет предъявить для возврата товара или гарантийного обслуживания, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Электронные чеки будут храниться в "облаке" Федеральной налоговой службы (ФНС) только по желанию граждан и не будут содержать информацию о банковских картах, добавили в пресс-службе ведомства.ФНС сообщила, что создает сервис хранения электронных чеков."Стоит отметить, что электронные чеки будут поступать в хранилище только по желанию самого покупателя. Для этого необходимо предоставить продавцу адрес электронной почты или номер мобильного телефона. Также покупатель может отсканировать QR-код бумажного (не персонифицированного) чека мобильным приложением ФНС России "Проверка чеков", которое привязано к номеру его мобильного телефона, и поместить чек в это хранилище", - говорится в сообщении.Добавляется, что покупатель всегда может отказаться от электронного чека и получить бумажную версию, которая поступит в информационную систему ФНС без указания номера телефона или адреса электронной почты. "ФНС России не связывает кассовые чеки с операциями по карте. Даже если покупатель оплатит товар картой и получит бумажный чек, информация о покупке в хранилище не поступит", - указывает ведомство.

https://ria.ru/20210127/tseny-1594763489.html

https://ria.ru/20210204/moshenniki-1596002117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество