https://ria.ru/20210224/bosangoa-1598849619.html

Вооруженные силы ЦАР освободили город Босангоа

Вооруженные силы ЦАР освободили город Босангоа

Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (ЦАР) освободили от повстанцев город Босангоа на северо-западе страны, сообщил премьер-министр Фирмен... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T22:14

2021-02-24T22:14

2021-02-24T22:14

франсуа бозизе

банги

цар

чад

в мире

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (ЦАР) освободили от повстанцев город Босангоа на северо-западе страны, сообщил премьер-министр Фирмен Нгребада."Я приветствую освобождение города Босангоа нашими силами… В городе и во всей префектуре восстановлен порядок. Бандиты больше никогда не потревожат покой этой части национальной территории", - заявил премьер в Facebook.Босангоа – административный центр департамента Уам на границе с Чадом. Агентство Франс Пресс называет этот город оплотом сторонников бывшего президента страны Франсуа Бозизе.Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги состоявшихся в стране 27 декабря 2020 года президентских выборов. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший в первом туре 53,16% голосов избирателей. Его ближайшему сопернику – лидеру партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жорж Дологеле – оказали поддержку 21,9% граждан ЦАР.Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев в ЦАР не признали итоги выборов. Ранее правительство сообщило о попытках повстанцев атаковать Банги. Им удалось захватить несколько населенных пунктов, позднее часть из них, по сообщению официальных властей, была освобождена.

https://ria.ru/20210216/posol-1597711366.html

https://ria.ru/20210119/vybory-1593667536.html

банги

цар

чад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франсуа бозизе, банги, цар, чад, в мире