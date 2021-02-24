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Вооруженные силы ЦАР освободили город Босангоа
Вооруженные силы ЦАР освободили город Босангоа
Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (ЦАР) освободили от повстанцев город Босангоа на северо-западе страны, сообщил премьер-министр Фирмен... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T22:14
2021-02-24T22:14
франсуа бозизе
банги
цар
чад
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (ЦАР) освободили от повстанцев город Босангоа на северо-западе страны, сообщил премьер-министр Фирмен Нгребада."Я приветствую освобождение города Босангоа нашими силами… В городе и во всей префектуре восстановлен порядок. Бандиты больше никогда не потревожат покой этой части национальной территории", - заявил премьер в Facebook.Босангоа – административный центр департамента Уам на границе с Чадом. Агентство Франс Пресс называет этот город оплотом сторонников бывшего президента страны Франсуа Бозизе.Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги состоявшихся в стране 27 декабря 2020 года президентских выборов. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший в первом туре 53,16% голосов избирателей. Его ближайшему сопернику – лидеру партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жорж Дологеле – оказали поддержку 21,9% граждан ЦАР.Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев в ЦАР не признали итоги выборов. Ранее правительство сообщило о попытках повстанцев атаковать Банги. Им удалось захватить несколько населенных пунктов, позднее часть из них, по сообщению официальных властей, была освобождена.
https://ria.ru/20210216/posol-1597711366.html
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франсуа бозизе, банги, цар, чад, в мире

Вооруженные силы ЦАР освободили город Босангоа

22:14 24.02.2021
 
© AP Photo / Jerome DelayОполченец "Антибалаки" в Банги, ЦАР
Ополченец Антибалаки в Банги, ЦАР - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© AP Photo / Jerome Delay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (ЦАР) освободили от повстанцев город Босангоа на северо-западе страны, сообщил премьер-министр Фирмен Нгребада.
"Я приветствую освобождение города Босангоа нашими силами… В городе и во всей префектуре восстановлен порядок. Бандиты больше никогда не потревожат покой этой части национальной территории", - заявил премьер в Facebook.
Военнослужащие армии ЦАР в освобожденном от мятежников селе - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 16:16
Посол в ЦАР опроверг сообщения о гибели российских военных инструкторов
Босангоа – административный центр департамента Уам на границе с Чадом. Агентство Франс Пресс называет этот город оплотом сторонников бывшего президента страны Франсуа Бозизе.
Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги состоявшихся в стране 27 декабря 2020 года президентских выборов. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший в первом туре 53,16% голосов избирателей. Его ближайшему сопернику – лидеру партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жорж Дологеле – оказали поддержку 21,9% граждан ЦАР.
Город Банги в Центральноафриканской Республике - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 13:28
МИД прокомментировал президентские выборы в ЦАР
Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев в ЦАР не признали итоги выборов. Ранее правительство сообщило о попытках повстанцев атаковать Банги. Им удалось захватить несколько населенных пунктов, позднее часть из них, по сообщению официальных властей, была освобождена.
 
Франсуа БозизеБангиЦАРЧадВ мире
 
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