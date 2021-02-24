Вооруженные силы ЦАР освободили город Босангоа
© AP Photo / Jerome DelayОполченец "Антибалаки" в Банги, ЦАР
© AP Photo / Jerome Delay
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (ЦАР) освободили от повстанцев город Босангоа на северо-западе страны, сообщил премьер-министр Фирмен Нгребада.
"Я приветствую освобождение города Босангоа нашими силами… В городе и во всей префектуре восстановлен порядок. Бандиты больше никогда не потревожат покой этой части национальной территории", - заявил премьер в Facebook.
Босангоа – административный центр департамента Уам на границе с Чадом. Агентство Франс Пресс называет этот город оплотом сторонников бывшего президента страны Франсуа Бозизе.
Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги состоявшихся в стране 27 декабря 2020 года президентских выборов. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший в первом туре 53,16% голосов избирателей. Его ближайшему сопернику – лидеру партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жорж Дологеле – оказали поддержку 21,9% граждан ЦАР.
19 января, 13:28МИД прокомментировал президентские выборы в ЦАР
Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев в ЦАР не признали итоги выборов. Ранее правительство сообщило о попытках повстанцев атаковать Банги. Им удалось захватить несколько населенных пунктов, позднее часть из них, по сообщению официальных властей, была освобождена.