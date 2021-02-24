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Житель Тюменской области умер от гаффской болезни
Житель Тюменской области умер от гаффской болезни
Один житель Тюменской области, госпитализированный в больницу с гаффской болезнью, скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T10:35
2021-02-24T10:35
здоровье - общество
тюменская область
тюмень
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев – РИА Новости. Один житель Тюменской области, госпитализированный в больницу с гаффской болезнью, скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения региона.Ранее в департаменте сообщали, что в приемное отделение Областной больницы №3 города Тобольска доставлены два пациента с подозрением на гаффскую болезнь. Позже диагноз у них подтвердился, заболевших перевели в больницу Тюмени."Несмотря на усилия врачей, один из двух пациентов с подтвержденной гаффской болезнью, который находился в тяжелом состоянии, скончался. К сожалению, токсин оказал губительное воздействие и вызвал декомпенсацию хронических заболеваний, сказались также возрастные особенности", - сказали в депздраве.Вспышка гаффской болезни произошла в октябре 2019 года в деревне Ачиры Тюменской области. Источником заболевания стала рыба из местного озера. После госпитализации 10 человек власти на год запретили вылов и реализацию рыбы из озера Андреевское вблизи деревни.Гаффская болезнь – острое заболевание, которое пока плохо изучено, специфического лечения нет. Установлено, что источником заболевания является рыба, в частности, окунь, щука, сазан, карась. Все вспышки заболевания на водоемах регистрировались в годы подъема уровня воды. Первые симптомы заболевания у человека - острые мышечные боли. При тяжелом течении болезнь поражает сердце и почки.
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здоровье - общество, тюменская область, тюмень, происшествия

Житель Тюменской области умер от гаффской болезни

10:35 24.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл ШипицинКислородная маска
Кислородная маска - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев – РИА Новости. Один житель Тюменской области, госпитализированный в больницу с гаффской болезнью, скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
Ранее в департаменте сообщали, что в приемное отделение Областной больницы №3 города Тобольска доставлены два пациента с подозрением на гаффскую болезнь. Позже диагноз у них подтвердился, заболевших перевели в больницу Тюмени.
"Несмотря на усилия врачей, один из двух пациентов с подтвержденной гаффской болезнью, который находился в тяжелом состоянии, скончался. К сожалению, токсин оказал губительное воздействие и вызвал декомпенсацию хронических заболеваний, сказались также возрастные особенности", - сказали в депздраве.
Вспышка гаффской болезни произошла в октябре 2019 года в деревне Ачиры Тюменской области. Источником заболевания стала рыба из местного озера. После госпитализации 10 человек власти на год запретили вылов и реализацию рыбы из озера Андреевское вблизи деревни.
Гаффская болезнь – острое заболевание, которое пока плохо изучено, специфического лечения нет. Установлено, что источником заболевания является рыба, в частности, окунь, щука, сазан, карась. Все вспышки заболевания на водоемах регистрировались в годы подъема уровня воды. Первые симптомы заболевания у человека - острые мышечные боли. При тяжелом течении болезнь поражает сердце и почки.
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
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