Bloomberg опровергло ранее опубликованные данные о "Роснефти"

Bloomberg опровергло ранее опубликованные данные о "Роснефти"

Американское информагентство Bloomberg признало, что опубликованная им информация о "нелегальной" транспортировке "Роснефтью" нефти из Венесуэлы может быть... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T15:03

2021-02-24T15:03

2021-02-24T16:40

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. . Американское информагентство Bloomberg признало, что опубликованная им информация о "нелегальной" транспортировке "Роснефтью" нефти из Венесуэлы может быть истолкована некорректно, и подтвердило отсутствие нарушений в действиях российской компании, говорится в мировом соглашении, текст которого опубликовал арбитражный суд Москвы.В связи с утверждением мирового соглашения суд прекратил производство по иску "Роснефти".Иск о защите деловой репутации нефтяная компания подала еще в декабре 2019 года. Ее претензии вызвала статья "Venezuela is secretly exporting millions of barrels of oil" ("Венесуэла тайно экспортирует миллионы баррелей нефти"), вышедшая в ноябре 2019 года. В ней говорилось, что экспорт венесуэльской нефти продолжается, несмотря на американские санкции, и танкеры, чтобы обойти запреты, отключают свои транспондеры, передающие данные о местоположении судна. Среди компаний, прибегающим к обходу санкций, упоминалась и "Роснефть".В мировом соглашении Bloomberg признало заявление "Роснефти" о том, что она получала "нефть в рамках предоплаченных контрактов, заключенных с компаниями группы PDVSA задолго до введения в отношении Венесуэлы санкций США, в качестве возврата сделанных инвестиций, что не свидетельствует о совершении каких-либо незаконных действий со стороны компании в Венесуэле или нарушении санкций США в отношении указанной страны".Bloomberg также признало, что опубликованные сведения "могли быть истолкованы некорректно" и у него нет каких-либо доказательств того, что "Роснефть" причастна к решению о транспортировке нефти с выключением транспондеров.Российская нефтяная компания, со своей стороны, согласилась больше не выдвигать никаких требований к информагентству по поводу данной публикации.

2021

