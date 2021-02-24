https://ria.ru/20210224/blokirovka-1598816194.html
Эксперт прокомментировал блокировку аккаунтов клуба "Валдай" в Twitter
Эксперт прокомментировал блокировку аккаунтов клуба "Валдай" в Twitter
Аккаунты международного дискуссионного клуба "Валдай" оказались в числе заблокированных Twitter 23 февраля за предполагаемую связь с Агентством... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T17:29
2021-02-24T17:29
2021-02-24T17:29
россия
twitter
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153079/72/1530797281_0:159:3056:1878_1920x0_80_0_0_617a2f8bf6270341b5e7b918f5519ebc.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Аккаунты международного дискуссионного клуба "Валдай" оказались в числе заблокированных Twitter 23 февраля за предполагаемую связь с Агентством интернет-исследований, при этом соцсеть бездоказательно утверждает, что группа аккаунтов, куда включили и "валдайский", пыталась оказывать влияние на США и ЕС, сказал РИА Новости старший эксперт Центра перспективных управленческих решений, консультант ПИР-Центра Олег Шакиров.Twitter заявил во вторник о блокировке 373 аккаунтов "за информационные операции". Среди них аккаунты, связанные, по мнению компании, с Ираном, Арменией и Россией. "Российских" аккаунтов 100, они разделены на две группы: связанные с ГРУ (GRU) и Агентством интернет-исследований (IRA). Обе эти "российские" сети аккаунтов, по мнению Twitter, якобы "подрывают" веру в НАТО и пытаются "влиять" на США.Как отметил Шакиров, аккаунты "Валдая" - @ValdaiClub и @ValdaiClubRu - отнесены ко второй группе. Данные аккаунты были временно заблокированы Twitter без объяснения причин еще в конце сентября. Тогда дискуссионный клуб в своих соцсетях разместил информацию о том, что аккаунты не работают. Сейчас при переходе на эти страницы появляется надпись "account suspended".Подобную оценку высказали и в Stanford Internet Observatory. Как отметили эксперты центра, хоть "Валдай" и "тесно связан" с российским президентом Владимиром Путиным, они "не видят" причин, по которым этот аккаунт мог быть внесен в список, технические аспекты принятия этого решения оказались "непрозрачны".В международном дискуссионном клубе "Валдай" отказались прокомментировать РИА Новости действия Twitter.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона будет разбираться с основанием блокировки в Twitter "российских" аккаунтов.
https://ria.ru/20210223/tvitter-1598688554.html
https://ria.ru/20210220/tramp-1598375269.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/153079/72/1530797281_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_0d25b80dfd543c2ad22ce9d03b0f83dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, twitter, технологии, в мире
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Аккаунты международного дискуссионного клуба "Валдай
" оказались в числе заблокированных Twitter 23 февраля за предполагаемую связь с Агентством интернет-исследований, при этом соцсеть бездоказательно утверждает, что группа аккаунтов, куда включили и "валдайский", пыталась оказывать влияние на США и ЕС, сказал РИА Новости старший эксперт Центра перспективных управленческих решений, консультант ПИР-Центра Олег Шакиров.
Twitter заявил во вторник о блокировке 373 аккаунтов "за информационные операции". Среди них аккаунты, связанные, по мнению компании, с Ираном, Арменией и Россией. "Российских" аккаунтов 100, они разделены на две группы: связанные с ГРУ (GRU) и Агентством интернет-исследований (IRA). Обе эти "российские" сети аккаунтов, по мнению Twitter, якобы "подрывают" веру в НАТО и пытаются "влиять" на США.
Как отметил Шакиров, аккаунты "Валдая" - @ValdaiClub и @ValdaiClubRu - отнесены ко второй группе. Данные аккаунты были временно заблокированы Twitter без объяснения причин еще в конце сентября. Тогда дискуссионный клуб в своих соцсетях разместил информацию о том, что аккаунты не работают. Сейчас при переходе на эти страницы появляется надпись "account suspended".
"Совершенно непонятная ситуация. "Валдай" - это известная международная организация, с которой сотрудничают многие российские и зарубежные эксперты. Это возмутительно. Непонятно, на каком основании ее включили в этот список - в один ряд с анонимными аккаунтами, ведущими "информационные кампании", - сказал эксперт.
Подобную оценку высказали и в Stanford Internet Observatory. Как отметили эксперты центра, хоть "Валдай" и "тесно связан" с российским президентом Владимиром Путиным
, они "не видят" причин, по которым этот аккаунт мог быть внесен в список, технические аспекты принятия этого решения оказались "непрозрачны".
В международном дискуссионном клубе "Валдай" отказались прокомментировать РИА Новости действия Twitter.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила РИА Новости, что российская сторона будет разбираться с основанием блокировки в Twitter "российских" аккаунтов.