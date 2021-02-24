https://ria.ru/20210224/blokirovka-1598816194.html

Эксперт прокомментировал блокировку аккаунтов клуба "Валдай" в Twitter

Эксперт прокомментировал блокировку аккаунтов клуба "Валдай" в Twitter

Аккаунты международного дискуссионного клуба "Валдай" оказались в числе заблокированных Twitter 23 февраля за предполагаемую связь с Агентством... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T17:29

2021-02-24T17:29

2021-02-24T17:29

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Аккаунты международного дискуссионного клуба "Валдай" оказались в числе заблокированных Twitter 23 февраля за предполагаемую связь с Агентством интернет-исследований, при этом соцсеть бездоказательно утверждает, что группа аккаунтов, куда включили и "валдайский", пыталась оказывать влияние на США и ЕС, сказал РИА Новости старший эксперт Центра перспективных управленческих решений, консультант ПИР-Центра Олег Шакиров.Twitter заявил во вторник о блокировке 373 аккаунтов "за информационные операции". Среди них аккаунты, связанные, по мнению компании, с Ираном, Арменией и Россией. "Российских" аккаунтов 100, они разделены на две группы: связанные с ГРУ (GRU) и Агентством интернет-исследований (IRA). Обе эти "российские" сети аккаунтов, по мнению Twitter, якобы "подрывают" веру в НАТО и пытаются "влиять" на США.Как отметил Шакиров, аккаунты "Валдая" - @ValdaiClub и @ValdaiClubRu - отнесены ко второй группе. Данные аккаунты были временно заблокированы Twitter без объяснения причин еще в конце сентября. Тогда дискуссионный клуб в своих соцсетях разместил информацию о том, что аккаунты не работают. Сейчас при переходе на эти страницы появляется надпись "account suspended".Подобную оценку высказали и в Stanford Internet Observatory. Как отметили эксперты центра, хоть "Валдай" и "тесно связан" с российским президентом Владимиром Путиным, они "не видят" причин, по которым этот аккаунт мог быть внесен в список, технические аспекты принятия этого решения оказались "непрозрачны".В международном дискуссионном клубе "Валдай" отказались прокомментировать РИА Новости действия Twitter.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона будет разбираться с основанием блокировки в Twitter "российских" аккаунтов.

https://ria.ru/20210223/tvitter-1598688554.html

https://ria.ru/20210220/tramp-1598375269.html

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россия, twitter, технологии, в мире