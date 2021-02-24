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В Крыму высмеяли билборд у посольства России в Киеве
В Крыму высмеяли билборд у посольства России в Киеве
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что установка Службой безопасности Украины (СБУ) билборда с надписью: "Крым РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T19:33
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россия
роман чегринец
служба безопасности украины
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что установка Службой безопасности Украины (СБУ) билборда с надписью: "Крым – это Украина" возле посольства России в Киеве сродни лаю Моськи из басни Крылова.Ранее о таком билборде сообщила пресс-служба СБУ. Фото объекта в Telegram-канале ведомства сопровождается подписью: "Просто фото, просто посольство РФ в Киеве, просто констатация факта".По его словам, установка подобного билборда – "классическая украинская акция по осваиванию бюджета".
https://ria.ru/20210224/krym-1598707367.html
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россия, роман чегринец, служба безопасности украины, киев, украина, в мире

В Крыму высмеяли билборд у посольства России в Киеве

19:33 24.02.2021 (обновлено: 22:04 24.02.2021)
 
© Фото : Служба безпеки УкраїниБаннер с надписью "Крым - это Украина"
Баннер с надписью Крым - это Украина - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Фото : Служба безпеки України
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что установка Службой безопасности Украины (СБУ) билборда с надписью: "Крым – это Украина" возле посольства России в Киеве сродни лаю Моськи из басни Крылова.
Ранее о таком билборде сообщила пресс-служба СБУ. Фото объекта в Telegram-канале ведомства сопровождается подписью: "Просто фото, просто посольство РФ в Киеве, просто констатация факта".
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"Все это напоминает лай Моськи на слона из басни Ивана Крылова. Но главное не то, что на заборе в Киеве написано, а то, что навеки вписано в историю: Крым наш был, есть и будет только российским", - сказал РИА Новости Чегринец.

По его словам, установка подобного билборда – "классическая украинская акция по осваиванию бюджета".
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"В Киеве можно любую русофобскую чепуху написать на заборе, и для украинской банановой демократии это будет нормально. У нас же страна адекватная, и спецслужбы занимаются тем, чем и должны – защищают Россию и россиян", - сказал собеседник агентства.

 
РоссияРоман ЧегринецСлужба безопасности УкраиныКиевУкраинаВ мире
 
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