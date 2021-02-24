В Крыму высмеяли билборд у посольства России в Киеве
19:33 24.02.2021 (обновлено: 22:04 24.02.2021)
© Фото : Служба безпеки УкраїниБаннер с надписью "Крым - это Украина"
© Фото : Служба безпеки України
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что установка Службой безопасности Украины (СБУ) билборда с надписью: "Крым – это Украина" возле посольства России в Киеве сродни лаю Моськи из басни Крылова.
Ранее о таком билборде сообщила пресс-служба СБУ. Фото объекта в Telegram-канале ведомства сопровождается подписью: "Просто фото, просто посольство РФ в Киеве, просто констатация факта".
"Все это напоминает лай Моськи на слона из басни Ивана Крылова. Но главное не то, что на заборе в Киеве написано, а то, что навеки вписано в историю: Крым наш был, есть и будет только российским", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, установка подобного билборда – "классическая украинская акция по осваиванию бюджета".
"В Киеве можно любую русофобскую чепуху написать на заборе, и для украинской банановой демократии это будет нормально. У нас же страна адекватная, и спецслужбы занимаются тем, чем и должны – защищают Россию и россиян", - сказал собеседник агентства.