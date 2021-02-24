https://ria.ru/20210224/bali-1598776395.html

Власти Бали планируют открыть остров для вакцинированных туристов

Власти Бали планируют открыть остров для вакцинированных туристов

Власти Бали рассматривают вариант открыть остров для вакцинированных иностранных гостей, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T16:52

2021-02-24T16:52

2021-02-24T16:52

туризм

коронавирус covid-19

туризм

бали (остров)

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

китай

индонезия

вакцинация

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Власти Бали рассматривают вариант открыть остров для вакцинированных иностранных гостей, сообщает АТОР.С таким призывом к центральному правительству обратился вице-губернатор индонезийского острова Ардхана Сукавати.Как пишут местные СМИ, для начала власти предлагают создать тревел-коридор для привитых путешественников из стран, которые уже внедрили массовую вакцинацию, таких как Китай.Также руководство острова считает необходимым организовать в самой провинции "безопасный туристический пузырь", привив часть населения на ее территории. А также ограничить доступ на Бали из других частей Индонезии – ведь уровень распространения коронавируса в стране в целом остается довольно высоким. Первоочередное внимание, по мнению властей, необходимо уделить вакцинации работников сферы гостеприимства, чтобы повысить доверие иностранных путешественников.Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандяьга Уно, в свою очередь, заявил, что переговоры между его офисом и министерствами иностранных дел, здравоохранения и прав человека о создании тревел-коридора находятся на завершающей стадии."Согласно плану, прилетающие гости будут освобождены от карантина. Планируется разрешить приезжать на Бали туристам, которые прошли вакцинацию в своей стране, – цитируют СМИ министра Индонезии. – По прибытии они должны будут пройти тест на антитела, после чего смогут полноценно отдыхать".Пока остров закрыт для туристов.

https://ria.ru/20210122/indoneziya-1594128788.html

бали (остров)

китай

индонезия

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коронавирус covid-19, туризм, бали (остров), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, китай, индонезия, вакцинация