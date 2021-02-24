https://ria.ru/20210224/avariya-1598771506.html

В Тверской области иномарка попала под грузовик, три человека погибли

В Тверской области иномарка попала под грузовик, три человека погибли

Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения иномарки с грузовиком в Тверской области, сообщил в среду РИА Новости представитель УМВД по... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T13:56

2021-02-24T13:56

2021-02-24T13:56

тверская область

осташков

торжок

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 24 фев - РИА Новости. Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения иномарки с грузовиком в Тверской области, сообщил в среду РИА Новости представитель УМВД по региону.Авария произошла утром в среду на 9-м километре автодороги Торжок - Осташков.По его словам, водитель грузовика получил травмы.Обстоятельства аварии выясняются.

https://ria.ru/20210224/dtp-1598737452.html

тверская область

осташков

торжок

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская область, осташков, торжок, происшествия