https://ria.ru/20210224/avariya-1598771506.html
В Тверской области иномарка попала под грузовик, три человека погибли
В Тверской области иномарка попала под грузовик, три человека погибли
Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения иномарки с грузовиком в Тверской области, сообщил в среду РИА Новости представитель УМВД по... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T13:56
2021-02-24T13:56
2021-02-24T13:56
тверская область
осташков
торжок
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 24 фев - РИА Новости. Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения иномарки с грузовиком в Тверской области, сообщил в среду РИА Новости представитель УМВД по региону.Авария произошла утром в среду на 9-м километре автодороги Торжок - Осташков.По его словам, водитель грузовика получил травмы.Обстоятельства аварии выясняются.
https://ria.ru/20210224/dtp-1598737452.html
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тверская область, осташков, торжок, происшествия