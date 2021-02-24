https://ria.ru/20210224/avariya-1598753579.html

Двое пострадавших при возгорании на Бийской ТЭЦ умерли

Двое пострадавших при возгорании на Бийской ТЭЦ умерли

Двое рабочих, пострадавших при возгорании пылевоздушной смеси на Бийской ТЭЦ, скончались, сообщает пресс-служба Сибирский генерирующей компании (СГК). РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T12:28

2021-02-24T12:28

2021-02-24T12:47

бийск

происшествия

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БАРНАУЛ, 24 фев - РИА Новости. Двое рабочих, пострадавших при возгорании пылевоздушной смеси на Бийской ТЭЦ, скончались, сообщает пресс-служба Сибирский генерирующей компании (СГК)."С сожалением сообщаем, что сотрудники, пострадавшие вечером 18 февраля на Бийской ТЭЦ, скончались. Мы приносим свои соболезнования родным и близким. Семьям будет оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 18 февраля на Бийской ТЭЦ произошел сбой в работе оборудования на пылесистеме одного из котлоагрегатов. Из-за этого произошла вспышка пылевоздушной смеси, сработала автоматическая система пожаротушения станции. Серьезные ожоги получили двое сотрудников. Их экстренно госпитализировали в отделение реанимации в тяжелом состоянии."Второй (пострадавший - ред.) находится в Центральной городской больнице Бийска. Ему продолжают оказывать всю необходимую помощь. Лечение проводится под наблюдением врачей краевого ожогового центра", - уточнили в СГК.Причины инцидента выясняются, для этого создана специальная комиссия.

https://ria.ru/20201110/razliv-1583912429.html

бийск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бийск, происшествия