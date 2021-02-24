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Двое пострадавших при возгорании на Бийской ТЭЦ умерли
Двое пострадавших при возгорании на Бийской ТЭЦ умерли
Двое рабочих, пострадавших при возгорании пылевоздушной смеси на Бийской ТЭЦ, скончались, сообщает пресс-служба Сибирский генерирующей компании (СГК). РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T12:28
2021-02-24T12:47
бийск
происшествия
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БАРНАУЛ, 24 фев - РИА Новости. Двое рабочих, пострадавших при возгорании пылевоздушной смеси на Бийской ТЭЦ, скончались, сообщает пресс-служба Сибирский генерирующей компании (СГК)."С сожалением сообщаем, что сотрудники, пострадавшие вечером 18 февраля на Бийской ТЭЦ, скончались. Мы приносим свои соболезнования родным и близким. Семьям будет оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 18 февраля на Бийской ТЭЦ произошел сбой в работе оборудования на пылесистеме одного из котлоагрегатов. Из-за этого произошла вспышка пылевоздушной смеси, сработала автоматическая система пожаротушения станции. Серьезные ожоги получили двое сотрудников. Их экстренно госпитализировали в отделение реанимации в тяжелом состоянии."Второй (пострадавший - ред.) находится в Центральной городской больнице Бийска. Ему продолжают оказывать всю необходимую помощь. Лечение проводится под наблюдением врачей краевого ожогового центра", - уточнили в СГК.Причины инцидента выясняются, для этого создана специальная комиссия.
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бийск, происшествия

Двое пострадавших при возгорании на Бийской ТЭЦ умерли

12:28 24.02.2021 (обновлено: 12:47 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкМашинный зал тепловой станции. Архивное фото
Машинный зал тепловой станции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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БАРНАУЛ, 24 фев - РИА Новости. Двое рабочих, пострадавших при возгорании пылевоздушной смеси на Бийской ТЭЦ, скончались, сообщает пресс-служба Сибирский генерирующей компании (СГК).
"С сожалением сообщаем, что сотрудники, пострадавшие вечером 18 февраля на Бийской ТЭЦ, скончались. Мы приносим свои соболезнования родным и близким. Семьям будет оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 18 февраля на Бийской ТЭЦ произошел сбой в работе оборудования на пылесистеме одного из котлоагрегатов. Из-за этого произошла вспышка пылевоздушной смеси, сработала автоматическая система пожаротушения станции. Серьезные ожоги получили двое сотрудников. Их экстренно госпитализировали в отделение реанимации в тяжелом состоянии.
"Второй (пострадавший - ред.) находится в Центральной городской больнице Бийска. Ему продолжают оказывать всю необходимую помощь. Лечение проводится под наблюдением врачей краевого ожогового центра", - уточнили в СГК.
Причины инцидента выясняются, для этого создана специальная комиссия.
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