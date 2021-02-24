https://ria.ru/20210224/avariya-1598734880.html

В Курской области шесть машин столкнулись из-за пьяного водителя

В Курской области шесть машин столкнулись из-за пьяного водителя

Шесть автомобилей столкнулись в Курской области из-за пьяного водителя иномарки, сообщает в среду управление МВД по региону. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T11:15

2021-02-24T11:15

2021-02-24T11:24

opel astra

курская область

железногорск

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 24 фев - РИА Новости. Шесть автомобилей столкнулись в Курской области из-за пьяного водителя иномарки, сообщает в среду управление МВД по региону.ДТП произошло в 22.20 (мск) на улице Энтузиастов в городе Железногорск.После этого ВАЗ-21113, по данным полиции, врезался в ехавший впереди ВАЗ-21070, который въехал в двигавшийся впереди него Opel Astra.

https://ria.ru/20210224/dtp-1598713739.html

курская область

железногорск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

opel astra, курская область, железногорск , происшествия