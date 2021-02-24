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В Курской области шесть машин столкнулись из-за пьяного водителя
В Курской области шесть машин столкнулись из-за пьяного водителя
Шесть автомобилей столкнулись в Курской области из-за пьяного водителя иномарки, сообщает в среду управление МВД по региону. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:15
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opel astra
курская область
железногорск
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 24 фев - РИА Новости. Шесть автомобилей столкнулись в Курской области из-за пьяного водителя иномарки, сообщает в среду управление МВД по региону.ДТП произошло в 22.20 (мск) на улице Энтузиастов в городе Железногорск.После этого ВАЗ-21113, по данным полиции, врезался в ехавший впереди ВАЗ-21070, который въехал в двигавшийся впереди него Opel Astra.
https://ria.ru/20210224/dtp-1598713739.html
курская область
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opel astra, курская область, железногорск , происшествия

В Курской области шесть машин столкнулись из-за пьяного водителя

11:15 24.02.2021 (обновлено: 11:24 24.02.2021)
 
© Фото : АВТОКАДР_46 ДТП | ЧП | Аварии | Курска и областиНа месте ДТП в городе Железногорск Курской области
На месте ДТП в городе Железногорск Курской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Фото : АВТОКАДР_46 ДТП | ЧП | Аварии | Курска и области
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ВОРОНЕЖ, 24 фев - РИА Новости. Шесть автомобилей столкнулись в Курской области из-за пьяного водителя иномарки, сообщает в среду управление МВД по региону.
ДТП произошло в 22.20 (мск) на улице Энтузиастов в городе Железногорск.
"Водитель 1992 года рождения, управляя Hyundai Creta (находясь в состоянии опьянения), не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля ВАЗ-21113 под управлением водителя 1998 года рождения, в результате чего допустил с ним столкновение", - говорится в сообщении.
После этого ВАЗ-21113, по данным полиции, врезался в ехавший впереди ВАЗ-21070, который въехал в двигавшийся впереди него Opel Astra.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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"Далее Opel Astra под управлением водителя 1984 года рождения допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем Opel Astra под управлением водителя 2000 года рождения, после чего от удара по инерции Opel Astra под управлением водителя 2000 года рождения допустил столкновение с Toyota Camry под управлением водителя 1975 года рождения", - говорится в сообщении.
 
Opel AstraКурская областьЖелезногорскПроисшествия
 
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