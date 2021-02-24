https://ria.ru/20210224/apple-1598743605.html

Компьютеры от Apple с процессором M1 "убивают" накопитель

Компьютеры от Apple с процессором M1 "убивают" накопитель

Компьютеры Mac, оснащенные новым чипом собственной разработки Apple, заподозрили в проблемах в работе с твердотельными накопителями. Об этом сообщает MacRumors. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T11:49

2021-02-24T11:49

2021-02-24T11:49

наука

macbook

apple

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584443697_0:104:1984:1220_1920x0_80_0_0_b2b857ef737fb7d81c645de32d449537.jpg

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Компьютеры Mac, оснащенные новым чипом собственной разработки Apple, заподозрили в проблемах в работе с твердотельными накопителями. Об этом сообщает MacRumors.Многие пользователи, купившие новые лэптопы и компьютеры Apple с процессором M1, обнаружили, что система отличается чрезвычайно высоким объемом операций по записи на SSD за короткий промежуток времени. Некоторые экземпляры за короткий срок выработали до 13 процентов ресурса накопителя.Конструкция твердотельных накопителей предполагает ограниченный ресурс перезаписи данных, после чего SSD начнет работать нестабильно. Диск может функционировать после достижения предела, но неизвестно, как долго он прослужит после этого. В этом случае есть вероятность потери пользовательских данных.В Apple пока ситуацию не комментируют. Компьютеры с ARM-чипом собственной разработки были выпущены в конце 2020 года и позиционируются, как полноценная замена архитектуре x86.

https://ria.ru/20201111/apple-1584092208.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

macbook, apple, технологии