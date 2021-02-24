https://ria.ru/20210224/apple-1598743605.html
Компьютеры от Apple с процессором M1 "убивают" накопитель
Компьютеры от Apple с процессором M1 "убивают" накопитель
Компьютеры Mac, оснащенные новым чипом собственной разработки Apple, заподозрили в проблемах в работе с твердотельными накопителями. Об этом сообщает MacRumors. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:49
2021-02-24T11:49
2021-02-24T11:49
наука
macbook
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технологии
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Компьютеры Mac, оснащенные новым чипом собственной разработки Apple, заподозрили в проблемах в работе с твердотельными накопителями. Об этом сообщает MacRumors.Многие пользователи, купившие новые лэптопы и компьютеры Apple с процессором M1, обнаружили, что система отличается чрезвычайно высоким объемом операций по записи на SSD за короткий промежуток времени. Некоторые экземпляры за короткий срок выработали до 13 процентов ресурса накопителя.Конструкция твердотельных накопителей предполагает ограниченный ресурс перезаписи данных, после чего SSD начнет работать нестабильно. Диск может функционировать после достижения предела, но неизвестно, как долго он прослужит после этого. В этом случае есть вероятность потери пользовательских данных.В Apple пока ситуацию не комментируют. Компьютеры с ARM-чипом собственной разработки были выпущены в конце 2020 года и позиционируются, как полноценная замена архитектуре x86.
https://ria.ru/20201111/apple-1584092208.html
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macbook, apple, технологии
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
Компьютеры Mac, оснащенные новым чипом собственной разработки Apple
, заподозрили в проблемах в работе с твердотельными накопителями. Об этом сообщает
MacRumors.
Многие пользователи, купившие новые лэптопы и компьютеры Apple с процессором M1, обнаружили, что система отличается чрезвычайно высоким объемом операций по записи на SSD за короткий промежуток времени. Некоторые экземпляры за короткий срок выработали до 13 процентов ресурса накопителя.
Конструкция твердотельных накопителей предполагает ограниченный ресурс перезаписи данных, после чего SSD начнет работать нестабильно. Диск может функционировать после достижения предела, но неизвестно, как долго он прослужит после этого. В этом случае есть вероятность потери пользовательских данных.
В Apple пока ситуацию не комментируют. Компьютеры с ARM-чипом собственной разработки были выпущены в конце 2020 года и позиционируются, как полноценная замена архитектуре x86.