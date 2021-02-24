Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210224/aktsiya-1598702451.html
В Киеве завершилась акция в поддержку националиста Стерненко
В Киеве завершилась акция в поддержку националиста Стерненко
Акция в поддержку осужденного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко завершилась возле офиса... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T01:47
2021-02-24T01:47
ситуация на украине
правый сектор
владимир зеленский
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598694949_0:150:1280:870_1920x0_80_0_0_da35ce498bd82ec80b2e1c79978f7d15.jpg
КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Акция в поддержку осужденного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко завершилась возле офиса президента в Киеве, часть ее участников заявили, что намерены продолжить пикет, передаёт корреспондент РИА Новости.По состоянию на 23.30 (00.30 мск) вторника у здания офиса президента оставались несколько десятков человек. Ситуация спокойная, правоохранители продолжают дежурить.Подобные акции во вторник вечером прошли в ряде городов Украины, в том числе в Одессе, Львове, Харькове и других. В Киеве возле офиса президента произошли столкновения между полицией и сторонниками Стерненко, в следствие чего, по данным полиции, пострадали 27 правоохранителей, 24 участника митинга были задержаны.Приморский районный суд Одессы во вторник признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Во вторник вечером несколько тысяч человек пришли к офису президента Украины Владимира Зеленского с требованием освободить Стерненко.В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи."Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.Организаторы заявляли о подготовке акций в 25 городах Украины, а также в польских Варшаве и Кракове и испанской Малаге.*В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.
https://ria.ru/20210224/stolknoveniya-1598698785.html
https://ria.ru/20210223/zelenskiy-1598660124.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598694949_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fd903ed904c7004b546c9cd085a9dab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, правый сектор, владимир зеленский, киев, украина, в мире

В Киеве завершилась акция в поддержку националиста Стерненко

01:47 24.02.2021
 
© РИА Новости / Илья ИвановПротестующие радикалы около офиса Зеленского в Киеве
Протестующие радикалы около офиса Зеленского в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Илья Иванов
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Акция в поддержку осужденного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко завершилась возле офиса президента в Киеве, часть ее участников заявили, что намерены продолжить пикет, передаёт корреспондент РИА Новости.
По состоянию на 23.30 (00.30 мск) вторника у здания офиса президента оставались несколько десятков человек. Ситуация спокойная, правоохранители продолжают дежурить.
Подобные акции во вторник вечером прошли в ряде городов Украины, в том числе в Одессе, Львове, Харькове и других. В Киеве возле офиса президента произошли столкновения между полицией и сторонниками Стерненко, в следствие чего, по данным полиции, пострадали 27 правоохранителей, 24 участника митинга были задержаны.
Приморский районный суд Одессы во вторник признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Во вторник вечером несколько тысяч человек пришли к офису президента Украины Владимира Зеленского с требованием освободить Стерненко.
Протестующие радикалы около офиса Зеленского в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
00:20
В столкновениях у офиса Зеленского в Киеве пострадали 27 правоохранителей
В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи.
"Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.
Организаторы заявляли о подготовке акций в 25 городах Украины, а также в польских Варшаве и Кракове и испанской Малаге.
*В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в онлайн-форуме по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
Вчера, 14:57
Политолог объяснил резкую смену курса Зеленского
 
Ситуация на УкраинеПравый секторВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:56В Тверской области иномарка попала под грузовик, три человека погибли
13:54Исследование показало, где за рубежом чаще всего нарушаются права россиян
13:54В России закрыли первое дело о фейках про коронавирус
13:54В Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19
13:54Экипаж МКС временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха
13:54За оскорбление ветеранов предложили сажать на срок до пяти лет
13:48В России запретят использовать уменьшенные дорожные знаки
13:48Захарова рассказала об унижении Евросоюза
13:46В США рассказали, как учения НАТО чуть не вызвали ядерную войну с СССР
13:41В Новосибирске завели дело после избиения мальчика за отказ снять брекеты
13:38Мишустин назвал отрасли, которые не восстановились до докризисного уровня
13:35Матвиенко рассказала о "постковидном периоде" в России
13:32Жителей Челябинской области предупредили об аномально холодной погоде
13:26Стала известна причина смерти актера Дмитрия Писаренко
13:26Грузия разрешит въезд россиян с отрицательным тестом на COVID-19
13:23Немецкий суд приговорил мужчину к 14,5 годам за убийство двух россиянок
13:23В Госдуме предрекли распад США через 20 лет
13:19Военный эксперт рассказал, почему Пашинян ругает "Искандеры"
13:18В Белоруссии рассказали о планах по выпуску "Спутника V"
13:17Мишустин хочет посетить каждый проблемный регион в стране
Лента новостейМолния