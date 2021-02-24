https://ria.ru/20210224/aktsiya-1598702451.html

В Киеве завершилась акция в поддержку националиста Стерненко

В Киеве завершилась акция в поддержку националиста Стерненко

Акция в поддержку осужденного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко завершилась возле офиса... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T01:47

2021-02-24T01:47

2021-02-24T01:47

ситуация на украине

правый сектор

владимир зеленский

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Акция в поддержку осужденного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко завершилась возле офиса президента в Киеве, часть ее участников заявили, что намерены продолжить пикет, передаёт корреспондент РИА Новости.По состоянию на 23.30 (00.30 мск) вторника у здания офиса президента оставались несколько десятков человек. Ситуация спокойная, правоохранители продолжают дежурить.Подобные акции во вторник вечером прошли в ряде городов Украины, в том числе в Одессе, Львове, Харькове и других. В Киеве возле офиса президента произошли столкновения между полицией и сторонниками Стерненко, в следствие чего, по данным полиции, пострадали 27 правоохранителей, 24 участника митинга были задержаны.Приморский районный суд Одессы во вторник признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Во вторник вечером несколько тысяч человек пришли к офису президента Украины Владимира Зеленского с требованием освободить Стерненко.В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи."Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.Организаторы заявляли о подготовке акций в 25 городах Украины, а также в польских Варшаве и Кракове и испанской Малаге.*В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.

https://ria.ru/20210224/stolknoveniya-1598698785.html

https://ria.ru/20210223/zelenskiy-1598660124.html

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ситуация на украине, правый сектор, владимир зеленский, киев, украина, в мире