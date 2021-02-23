https://ria.ru/20210223/yantar-1598634515.html

Найденный под Калининградом янтарный самородок назвали в честь 23 Февраля

Найденный под Калининградом янтарный самородок назвали в честь 23 Февраля

Первый янтарный самородок, найденный сотрудниками Калининградского янтарного комбината в 2021 году, назвали в честь Дня защитника Отечества, рассказали... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T10:02

2021-02-23T10:02

2021-02-23T10:09

россия

калининградский янтарный комбинат

ростех

владимир путин

янтарный

калининградская область

общество

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КАЛИНИНГРАД, 23 фев - РИА Новости. Первый янтарный самородок, найденный сотрудниками Калининградского янтарного комбината в 2021 году, назвали в честь Дня защитника Отечества, рассказали журналистам в пресс-службе предприятия."Неожиданный подарок накануне праздника сделали работники Приморского карьера Калининградского янтарного комбината (входит в госкорпорацию "Ростех"). Вне сезона добычи найдены уникальный янтарь весом свыше одного килограмма, а также несколько крупных балтийских самоцветов. Первый самородок 2021 года получил название "Защитник Отечества" в честь праздника 23 февраля", - сказали на комбинате.Самородок массой 1313 граммов обнаружил в воскресенье машинист бульдозера возле шагающего экскаватора, с помощью которого добывается янтарь. Уникальным камням весом свыше килограмма присваиваются имена – такая традиция на комбинате появилась в 2018 году. С разницей в пять минут в другой части карьера найдены еще несколько крупных янтарных камней. Общий вес найденного янтаря-сырца составил 1682 грамма.Как отметили в пресс-службе, находки сделаны до старта сезона добычи янтаря. В холодное время года добыча в карьере не ведется, но идут другие работы для поддержания забоя в надлежащем состоянии и подготовки к новому сезону. Традиционно добыча янтаря стартует в конце марта – начале апреля.В 2020 году был поставлен абсолютный рекорд по числу добытых за сезон самородков – их число достигло 20. В 2017 – 2019 годах добывали 17–18 таких камней, а до этого число янтарных тяжеловесов не превышало 5–6 в год.АО "Калининградский янтарный комбинат" образовано 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. В 2020 году добыто 525 тонн янтаря, что составило исторический максимум по объемам добычи.

https://ria.ru/20210120/svetlyachki-1593715505.html

https://ria.ru/20200804/1575352659.html

россия

янтарный

калининградская область

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россия, калининградский янтарный комбинат, ростех, владимир путин, янтарный, калининградская область, общество