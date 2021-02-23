https://ria.ru/20210223/voyna-1598679066.html

Эксперт назвал сроки нового наступления украинской армии в Донбассе

Эксперт назвал сроки нового наступления украинской армии в Донбассе

Ветеран Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал "МК", когда украинская армия может развернуть наступательные операции в Донбассе. РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T18:56

2021-02-23T18:56

2021-02-23T19:10

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

нато

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Названы сроки нового наступления украинской армии на Донбассе

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Ветеран Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал "МК", когда украинская армия может развернуть наступательные операции в Донбассе.Он уточнил, что ВСУ могут начать масштабные боевые действия весной, когда сойдет снег. Однако Марочко не исключил, что это произойдет раньше."Все зависит от воли западных кураторов, которые, не особо скрываясь, напрямую руководят Украиной", — считает эксперт.По разведывательным данным Луганской народной республики, иностранные военные советники готовят ВСУ к боям в городских условиях. Среди них много профессионалов, прошедших войны в Ираке, Афганистане, Сирии и Африке.Марочко отметил, что новая эскалация в Донбассе будет происходить уже по совсем иным правилам. Украинская армия изучает опыт войны в Нагорном Карабахе, где активно применялись ударные беспилотники. Иностранные инструкторы делают упор именно на боевые действия с привлечением дронов. Он также не исключил вероятность югославского сценария, когда при поддержке сил НАТО началась бомбежка населенных пунктов. В Донбассе в последнее время отмечают обострение ситуации в регионе. На комбата Народной милиции ДНР совершили покушение 15 февраля, а утром 19 февраля ВСУ обстреляли Горловку из минометов. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил 22 февраля, что армия страны готовится к штурмовым операциям в городских условиях. Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что власти Украины держат курс на эскалацию конфликта. Ситуацию на линии соприкосновения он назвал крайне сложной.

https://ria.ru/20210222/shturm-1598611796.html

https://ria.ru/20210222/tank-1598576529.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

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донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато