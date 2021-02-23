https://ria.ru/20210223/voyna-1598621330.html

В РВИО рассказали, как гитлеровцы опровергли главный миф о Красной Армии

В РВИО рассказали, как гитлеровцы опровергли главный миф о Красной Армии

Руководство гитлеровской Германии на завершающем этапе Великой Отечественной войны посоветовало своим военным использовать оригинальные и эффективные находки,... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T01:12

2021-02-23T01:12

2021-02-23T02:23

россия

российское военно-историческое общество (рвио)

великая отечественная война (1941-1945)

германия

ссср

общество

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Руководство гитлеровской Германии на завершающем этапе Великой Отечественной войны посоветовало своим военным использовать оригинальные и эффективные находки, широко применявшиеся в советских войсках, и тем самым невольно разрушило свой же главный миф о Красной Армии – о том, что она может побеждать якобы только числом, заваливая противника трупами, рассказал РИА Новости научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.В нынешнем году РВИО переиздало на русском языке брошюру "Русские подручные средства и находчивость", выпущенную в октябре 1944 года разведкой Люфтваффе - гитлеровских военно-воздушных сил, и предназначавшуюся для военнослужащих Третьего рейха. Этот сборник вводится в научный оборот и предназначен для исследователей истории Великой Отечественной войны, а также более широкого круга читателей в России и за рубежом.Предисловие к брошюре в 1944 году написал один из главных нацистских военных преступников, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, бывший на тот момент еще и главнокомандующий частью вермахта - Армией резерва.Смекалка на разные случаиВ сборнике приведены несколько десятков примеров смекалки и находчивости, нашедших широкое применение в войсках Красной Армии и в советском тылу, в том числе в оборонной промышленности. Отмечалось, что применение таких находок в войсках обусловлено инициативой командиров советских частей и их импровизацией.Далее рассказывалось, что головной детонатор из бомб извлекался, а в отверстие помещался заряд тола с детонатором натяжного действия и проволокой-растяжкой длиной 20-30 метров. Такие бомбы, по сути превращенные в мощные мины, закапывались в землю на расстоянии 30 метров друг от друга.Составители брошюры давали высокую оценку способности Красной Армии вводить противника в заблуждение, облегчая выполнение своих задач."Если у русских не хватает в достаточном количестве оружия, то они прибегают к маскировке и обману. Особенно эффективными показали себя макеты танков, часто используемые русскими на различных участках фронта", - написано в сборнике."Уже в начале Восточной кампании русские проявили себя мастерами маскировки. Именно в этой области они ловко применяют усовершенствования в ходе нынешней войны. Некоторые примеры знакомят нас с удивительно простыми решениями и импровизациями", - отмечалось в брошюре.Если надо было незаметно переправить транспортные средства через реку, то строился ложный мост, который хорошо заметен с самолета, отмечалось в брошюре. Но на расстоянии 500-1000 метров от такого ложного моста одновременно возводился второй мост, проезжая часть которого находилась чуть ниже уровня воды. В результате такой истинный мост был неразличим ни с земли, ни с воздуха. А чтобы предотвратить соскальзывание техники в воду, мост имел бордюр из досок.Отдельно в брошюре рассказано об эффективных приемах, позволивших СССР во многом сохранить потенциал оборонно-промышленного комплекса в начальный период войны. Проведенная летом 1941 года передислокация оборонных предприятий на восток из находящихся под угрозой оккупации западных районов СССР в брошюре была названа "ярким примером успешной крупномасштабной импровизации".Для демонтажных работ, которые обычно выполнялись за неделю, не оказалось специальных грузоподъемных механизмов, но все было сделано с помощью живой силы и самыми простыми средствами, говорилось в сборнике.Также в брошюре рассказывалось, как в Советском Союзе преодолевались трудности, обусловленные необходимостью восстановить нарушенное электроснабжение в отвоеванных у гитлеровцев городах."В местах, где электростанции были полностью разрушены, но некоторые промышленные предприятия все еще могли бы работать при наличии электроэнергии, небольшие агрегаты срочно устанавливались в железнодорожные вагоны и доставлялись на места использования. Являясь передвижными электростанциями на рельсах, они сделали возможным первый запуск восстанавливаемой русской промышленности", - говорилось в сборнике.Разбитый мифПо его словам, на самом же деле мифом оказалось вбивавшееся нацистской пропагандой в головы своих солдат чувство превосходства германской нации над остальными."Совершенно очевидно, что германская пропаганда резко контрастировала с той реальностью, с которой столкнулась военная машина Третьего рейха, сначала остановленная, а затем и разбитая Красной Армией. И, естественно, немецкий солдат чем дальше, тем чаще задавался вопросом: "Как же так, нам внушали, что мы имеем дело с недочеловеками – "унтерменшами", и мы поначалу побеждали. Но почему же сейчас нас все время громят, мы отступаем все дальше и дальше?" - добавил научный директор РВИО.По словам Мягкова, действительность не могла не изумлять немецких солдат.Германское командование обратило внимание на успешный опыт Красной Армии, но уже было поздно – до конца войны оставалось семь месяцев, отметил Мягков."Почему они раньше этого не делали? Я это списываю только на идеологию – гитлеровцы очень долго не хотели признавать, что они столкнулись не с недочеловеками, а с многонациональным народом, мужество, силы и смекалка которого берут верх над любым агрессором. И что такой народ непобедим", - добавил собеседник агентства.Публикуя эту брошюру, военно-политическое руководство Третьего рейха, само того не подозревая, наносило громадный моральный удар по своей армии, отметил научный директор РВИО."По сути дела, признавалось превосходство советской ментальности, образа жизни, воспитания, военной науки над немцами, над мифическим "тевтонским духом", - сказал Мягков."Оказалось, что инициатива, идущая снизу, на первый взгляд незатейливые, но очень полезные вещи не отбрасывались командной вертикалью Красной Армии, а находили широкое применение – в отличие от германской армии, где подчиненные только и ждали, а что скажет командование. И это, конечно, действовало на немецких солдат деморализующе", - добавил он.Составители сборника все же не упомянули основные факторы победы Советского Союза в войне, отметил Мягков.По словам Мягкова, брошюра, опубликованная сейчас на русском языке, будет востребована не только у профессиональных историков, но и в широком кругу читателей."Я считаю, что нам эта вещь сегодня нужна. На нашу армию, на наших героев сейчас льется грязь, замешанная, в том числе, все на том же лживом тезисе – что мы на самом деле не умели воевать, а заваливали врага трупами. Но тем, кто подобное продолжает повторять вслед за гитлеровской пропагандой давних лет, эту книжечку было бы полезно почитать. Ибо она говорит о том, что сами немцы признали - русские воевали блестяще, они оказались сметливее, смекалистее, прозорливее", - подчеркнул Мягков.

https://ria.ru/20201217/neftepromysly-1589635602.html

https://ria.ru/20201205/vov-1587768488.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201126/dokumenty-1586388569.html

https://ria.ru/20200622/1573296965.html

https://ria.ru/20200601/1572265592.html

https://ria.ru/20200117/1563520980.html

https://ria.ru/20200629/1573599408.html

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россия, российское военно-историческое общество (рвио), великая отечественная война (1941-1945), германия, ссср, общество