В РВИО рассказали, как гитлеровцы опровергли главный миф о Красной Армии
01:12 23.02.2021 (обновлено: 02:23 23.02.2021)
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Руководство гитлеровской Германии на завершающем этапе Великой Отечественной войны посоветовало своим военным использовать оригинальные и эффективные находки, широко применявшиеся в советских войсках, и тем самым невольно разрушило свой же главный миф о Красной Армии – о том, что она может побеждать якобы только числом, заваливая противника трупами, рассказал РИА Новости научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
В нынешнем году РВИО переиздало на русском языке брошюру "Русские подручные средства и находчивость", выпущенную в октябре 1944 года разведкой Люфтваффе - гитлеровских военно-воздушных сил, и предназначавшуюся для военнослужащих Третьего рейха. Этот сборник вводится в научный оборот и предназначен для исследователей истории Великой Отечественной войны, а также более широкого круга читателей в России и за рубежом.
Предисловие к брошюре в 1944 году написал один из главных нацистских военных преступников, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, бывший на тот момент еще и главнокомандующий частью вермахта - Армией резерва.
"Каждый боец на Восточном фронте знает из собственного опыта, какими простыми в большинстве случаев средствами русские справляются с техническими трудностями и преодолевают неблагоприятные условия местности… Даже у противника можно учиться. Немецкий солдат должен быть воспитан так, чтобы помогать себе самому", - указывал Гиммлер.
Смекалка на разные случаи
В сборнике приведены несколько десятков примеров смекалки и находчивости, нашедших широкое применение в войсках Красной Армии и в советском тылу, в том числе в оборонной промышленности. Отмечалось, что применение таких находок в войсках обусловлено инициативой командиров советских частей и их импровизацией.
"Русские не только знают, как использовать ресурсы и средства своей страны, но также быстро находят применение трофеям… Благодаря импровизации изобретательных полковых инженеров, немецкие трофейные бомбы с недавних пор стали устанавливаться перед передовым боевым охранением переднего края обороны русских", - говорилось в брошюре.
Далее рассказывалось, что головной детонатор из бомб извлекался, а в отверстие помещался заряд тола с детонатором натяжного действия и проволокой-растяжкой длиной 20-30 метров. Такие бомбы, по сути превращенные в мощные мины, закапывались в землю на расстоянии 30 метров друг от друга.
Составители брошюры давали высокую оценку способности Красной Армии вводить противника в заблуждение, облегчая выполнение своих задач.
"Если у русских не хватает в достаточном количестве оружия, то они прибегают к маскировке и обману. Особенно эффективными показали себя макеты танков, часто используемые русскими на различных участках фронта", - написано в сборнике.
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"Уже в начале Восточной кампании русские проявили себя мастерами маскировки. Именно в этой области они ловко применяют усовершенствования в ходе нынешней войны. Некоторые примеры знакомят нас с удивительно простыми решениями и импровизациями", - отмечалось в брошюре.
"Танки на марше или в исходном районе легко обнаруживаются по своим характерным очертаниям. Чтобы их скрыть, русские обычно делают на них надстройки из бревен или реек с полотняной обшивкой, которые придают танкам вид грузовиков. Следы гусениц, которые предательски выдают себя на снегу, экипажи танков часто заметают, буксируя за собой срубленные деревья", - рассказывалось в сборнике.
Если надо было незаметно переправить транспортные средства через реку, то строился ложный мост, который хорошо заметен с самолета, отмечалось в брошюре. Но на расстоянии 500-1000 метров от такого ложного моста одновременно возводился второй мост, проезжая часть которого находилась чуть ниже уровня воды. В результате такой истинный мост был неразличим ни с земли, ни с воздуха. А чтобы предотвратить соскальзывание техники в воду, мост имел бордюр из досок.
Отдельно в брошюре рассказано об эффективных приемах, позволивших СССР во многом сохранить потенциал оборонно-промышленного комплекса в начальный период войны. Проведенная летом 1941 года передислокация оборонных предприятий на восток из находящихся под угрозой оккупации западных районов СССР в брошюре была названа "ярким примером успешной крупномасштабной импровизации".
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Для демонтажных работ, которые обычно выполнялись за неделю, не оказалось специальных грузоподъемных механизмов, но все было сделано с помощью живой силы и самыми простыми средствами, говорилось в сборнике.
"Например, тяжелые станки тянули от их фундаментов к погрузочным платформам и вагонам на стальных листах. Ущерб, нанесенный такой процедурой, может быть оценен как относительно незначительный. Лучшим доказательством сказанному может служить тот факт, что, вопреки всем ожиданиям, передислоцируемые предприятия возобновили свое производство в полном объеме на новых местах дислокации самое позднее в течение двух месяцев с момента их эвакуации", - признавали гитлеровцы.
Также в брошюре рассказывалось, как в Советском Союзе преодолевались трудности, обусловленные необходимостью восстановить нарушенное электроснабжение в отвоеванных у гитлеровцев городах.
"В местах, где электростанции были полностью разрушены, но некоторые промышленные предприятия все еще могли бы работать при наличии электроэнергии, небольшие агрегаты срочно устанавливались в железнодорожные вагоны и доставлялись на места использования. Являясь передвижными электростанциями на рельсах, они сделали возможным первый запуск восстанавливаемой русской промышленности", - говорилось в сборнике.
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Разбитый миф
"Выдумки о том, что Красная Армия воевала числом, а не умением, "заваливая противника трупами", идут из западной историографии Второй мировой войны, которая во многом была сформирована бывшими немецкими военачальниками. Тем самым они пытались оправдать свои поражения. Но еще тогда советские историки указывали на то, что после периода отступлений 1941-1942 годов затем, в 1943-1945-х годах, Красная Армия победила наголову, по всем статьям, и что оперативное искусство – тактика, стратегия – у нее оказались лучше, чем у вермахта", - отметил Михаил Мягков.
По его словам, на самом же деле мифом оказалось вбивавшееся нацистской пропагандой в головы своих солдат чувство превосходства германской нации над остальными.
"Совершенно очевидно, что германская пропаганда резко контрастировала с той реальностью, с которой столкнулась военная машина Третьего рейха, сначала остановленная, а затем и разбитая Красной Армией. И, естественно, немецкий солдат чем дальше, тем чаще задавался вопросом: "Как же так, нам внушали, что мы имеем дело с недочеловеками – "унтерменшами", и мы поначалу побеждали. Но почему же сейчас нас все время громят, мы отступаем все дальше и дальше?" - добавил научный директор РВИО.
По словам Мягкова, действительность не могла не изумлять немецких солдат.
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"Оказывается, русские сумели эффективно и притом в кратчайшие сроки эвакуировать промышленность такими способами, о которых немцы не могли помыслить – для них это не вписывалось в нормативы безопасности. Русские сумели, исходя из природных условий, строить лучшие полевые аэродромы, чем у немцев. Сооружать железные дороги, укладывая рельсы на прочный лед. Резать колючую проволоку с помощью подручных средств. Оперативно эвакуировать раненых. И очень многое другое", - сказал он.
Германское командование обратило внимание на успешный опыт Красной Армии, но уже было поздно – до конца войны оставалось семь месяцев, отметил Мягков.
"Почему они раньше этого не делали? Я это списываю только на идеологию – гитлеровцы очень долго не хотели признавать, что они столкнулись не с недочеловеками, а с многонациональным народом, мужество, силы и смекалка которого берут верх над любым агрессором. И что такой народ непобедим", - добавил собеседник агентства.
Публикуя эту брошюру, военно-политическое руководство Третьего рейха, само того не подозревая, наносило громадный моральный удар по своей армии, отметил научный директор РВИО.
"По сути дела, признавалось превосходство советской ментальности, образа жизни, воспитания, военной науки над немцами, над мифическим "тевтонским духом", - сказал Мягков.
"Оказалось, что инициатива, идущая снизу, на первый взгляд незатейливые, но очень полезные вещи не отбрасывались командной вертикалью Красной Армии, а находили широкое применение – в отличие от германской армии, где подчиненные только и ждали, а что скажет командование. И это, конечно, действовало на немецких солдат деморализующе", - добавил он.
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Составители сборника все же не упомянули основные факторы победы Советского Союза в войне, отметил Мягков.
"Быстрое появление талантливых полководцев, превосходивших противника в военном искусстве. То, что была эффективно и грамотно налажена вся наша экономика, перестроенная на военный лад. Насколько наши танки, артиллерия, самолеты превосходили немецкие. А это все тоже зависело не только от талантов конструкторов, но и от организации промышленности, науки. И, конечно же, то, что нашу армию поддерживала, без преувеличения, вся страна", - сказал научный директор РВИО.
По словам Мягкова, брошюра, опубликованная сейчас на русском языке, будет востребована не только у профессиональных историков, но и в широком кругу читателей.
"Я считаю, что нам эта вещь сегодня нужна. На нашу армию, на наших героев сейчас льется грязь, замешанная, в том числе, все на том же лживом тезисе – что мы на самом деле не умели воевать, а заваливали врага трупами. Но тем, кто подобное продолжает повторять вслед за гитлеровской пропагандой давних лет, эту книжечку было бы полезно почитать. Ибо она говорит о том, что сами немцы признали - русские воевали блестяще, они оказались сметливее, смекалистее, прозорливее", - подчеркнул Мягков.
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