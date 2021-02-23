https://ria.ru/20210223/vmf-1598618610.html

Главком ВМФ поздравил военных моряков с Днем защитника отечества

Главком ВМФ поздравил военных моряков с Днем защитника отечества

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов поздравил военных моряков с 23 февраля и отметил, что ВМФ находится в процессе... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T00:18

2021-02-23T00:18

2021-02-23T00:18

россия

николай евменов

день защитника отечества

безопасность

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов поздравил военных моряков с 23 февраля и отметил, что ВМФ находится в процессе комплексного обновления.Он отметил, что в 2021 году ВМФ России будет участвовать в важнейших мероприятиях подготовки войск к слаженным действиям в составе межвидовых группировок на стратегических направлениях в дальней морской и океанской зонах.Российский флот, по словам Евменова, продолжит деятельность в различных районах мирового океана, чтобы гарантированно не допустить возникновение угроз безопасности РФ.Главком подчеркнул, что в 2021 году Российскому флоту исполнится 325 лет. Это, по его словам, обязывает всех военнослужащих еще тщательнее выполнять свой воинский долг, отдавая дань традициям, и продолжать дела предыдущих поколений военных моряков.

https://ria.ru/20210223/prazdnik-1598618375.html

россия

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россия, николай евменов, день защитника отечества, безопасность