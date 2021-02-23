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Главком ВМФ поздравил военных моряков с Днем защитника отечества
Главком ВМФ поздравил военных моряков с Днем защитника отечества
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов поздравил военных моряков с 23 февраля и отметил, что ВМФ находится в процессе... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T00:18
2021-02-23T00:18
2021-02-23T00:18
россия
николай евменов
день защитника отечества
безопасность
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов поздравил военных моряков с 23 февраля и отметил, что ВМФ находится в процессе комплексного обновления.Он отметил, что в 2021 году ВМФ России будет участвовать в важнейших мероприятиях подготовки войск к слаженным действиям в составе межвидовых группировок на стратегических направлениях в дальней морской и океанской зонах.Российский флот, по словам Евменова, продолжит деятельность в различных районах мирового океана, чтобы гарантированно не допустить возникновение угроз безопасности РФ.Главком подчеркнул, что в 2021 году Российскому флоту исполнится 325 лет. Это, по его словам, обязывает всех военнослужащих еще тщательнее выполнять свой воинский долг, отдавая дань традициям, и продолжать дела предыдущих поколений военных моряков.
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россия, николай евменов, день защитника отечества, безопасность
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости.
Главнокомандующий Военно-морским флотом России
адмирал Николай Евменов
поздравил военных моряков с 23 февраля
и отметил, что ВМФ находится в процессе комплексного обновления.
"Сегодня ВМФ России находится на этапе активного обновления всех своих составляющих, - надводной, подводной, береговой и авиационной. Развернуто строительство кораблей океанской зоны нового поколения, серийно строятся атомные и неатомные подводные лодки. Флот оснащается самыми современными системами морского оружия, не имеющего аналогов в мире", - приводит департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ слова Евменова.
Он отметил, что в 2021 году ВМФ России будет участвовать в важнейших мероприятиях подготовки войск к слаженным действиям в составе межвидовых группировок на стратегических направлениях в дальней морской и океанской зонах.
Российский флот, по словам Евменова, продолжит деятельность в различных районах мирового океана, чтобы гарантированно не допустить возникновение угроз безопасности РФ.
Главком подчеркнул, что в 2021 году Российскому флоту исполнится 325 лет. Это, по его словам, обязывает всех военнослужащих еще тщательнее выполнять свой воинский долг, отдавая дань традициям, и продолжать дела предыдущих поколений военных моряков.