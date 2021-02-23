https://ria.ru/20210223/vaktsina-1598663362.html
В Казахстане опровергли сообщения о том, что "Спутник V" изменяет геном
В Казахстане опровергли сообщения о том, что "Спутник V" изменяет геном
Тезис из распространяющегося по соцсетям в Казахстане видео о том, что вакцина против COVID-19 "Спутник V" способна изменять человеческий геном, не... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T15:26
2021-02-23T15:26
2021-02-23T15:26
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
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казахстан
вакцинация
технологии
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НУР-СУЛТАН, 23 фев - РИА Новости. Тезис из распространяющегося по соцсетям в Казахстане видео о том, что вакцина против COVID-19 "Спутник V" способна изменять человеческий геном, не соответствует действительности и является антинаучным, сообщил во вторник созданный при поддержке министерства информации и общественного развития Казахстана сайт stopfake.kz.По данным сайта, "казахстанцы в социальных сетях обсуждают видео, в котором говорится о том, что вакцина против COVID-19 "Спутник V" способна изменять человеческий геном"."Это антинаучно", - говорится в сообщении stopfake.kz, где указывается, что в ролике сначала размыто дается описание работы препарата, а потом заявляется о вероятности, что он "будет иметь способность к изменению человеческого генома"."На самом деле подобных свойств у этой вакцины нет и быть не может. "Спутник V" - препарат, разработанный на основе аденовирусного вектора. При его создании не использовались мРНК или ДНК-платформы", - говорится в информации на казахстанском сайте.На портале отмечается, что "препарат "Спутник V" успешно прошел доклинические и клинические испытания и показал высокие уровни безопасности и эффективности, ни у животных, на которых испытывали вакцину, ни у добровольцев, получивших ее, изменений генома не зарегистрировано".
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, казахстан, вакцинация, технологии
НУР-СУЛТАН, 23 фев - РИА Новости.
Тезис из распространяющегося по соцсетям в Казахстане
видео о том, что вакцина против COVID-19 "Спутник V" способна изменять человеческий геном, не соответствует действительности и является антинаучным, сообщил во вторник созданный при поддержке министерства информации и общественного развития Казахстана сайт stopfake.kz
.
По данным сайта, "казахстанцы в социальных сетях обсуждают видео, в котором говорится о том, что вакцина против COVID-19 "Спутник V" способна изменять человеческий геном".
"Это антинаучно", - говорится в сообщении stopfake.kz, где указывается, что в ролике сначала размыто дается описание работы препарата, а потом заявляется о вероятности, что он "будет иметь способность к изменению человеческого генома".
"На самом деле подобных свойств у этой вакцины нет и быть не может. "Спутник V" - препарат, разработанный на основе аденовирусного вектора. При его создании не использовались мРНК или ДНК-платформы", - говорится в информации на казахстанском сайте.
На портале отмечается, что "препарат "Спутник V" успешно прошел доклинические и клинические испытания и показал высокие уровни безопасности и эффективности, ни у животных, на которых испытывали вакцину, ни у добровольцев, получивших ее, изменений генома не зарегистрировано".
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