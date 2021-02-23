Во Львове произошли столкновения между националистами и полицией
15:48 23.02.2021 (обновлено: 16:00 23.02.2021)
Издание ZAHID.NET уточняет, что акцию устроили националисты против бизнеса депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. "Сегодня, 23 февраля, во Львове состоялся очередной пикет у предприятий, принадлежащих Тарасу Козаку и его однопартийцу из ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Активисты "Нaционaльного кopпycа" обклеивали предприятия листовками, жгли шины и дымовые шашки", - пишет издание.
20 февраля, 14:18В Кремле прокомментировали санкции Украины против Медведчука
Как сообщили в пресс-службе полиции, в акции принимали участие около 60 человек, "которые вели себя агрессивно, бросали дымовые шашки, пытались поджечь шины и не реагировали на замечания полицейских о прекращении нарушений правопорядка".
"Несмотря на активное противодействие участников акции, правоохранители пресекли правонарушение. В результате столкновений травмированы четверо полицейских, а в отдел полиции доставили шестерых активных участников события. По данному факту следователи отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции, при процессуальном руководстве Львовской местной прокуратуры №2, завели уголовное дело по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.
Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Совет нацбезопасности и обороны Украины на минувшей неделе принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО.
В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие еще одно решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.