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Во Львове произошли столкновения между националистами и полицией
Во Львове произошли столкновения между националистами и полицией
Столкновения между националистами и полицией произошли на акции во Львове, пострадали четверо полицейских, шесть участников акции задержаны, возбуждено... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T15:48
2021-02-23T16:00
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
виктор медведчук
владимир зеленский
львов
украина
в мире
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КИЕВ, 23 фев - РИА Новости. Столкновения между националистами и полицией произошли на акции во Львове, пострадали четверо полицейских, шесть участников акции задержаны, возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба Нацполиции Украины.Издание ZAHID.NET уточняет, что акцию устроили националисты против бизнеса депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. "Сегодня, 23 февраля, во Львове состоялся очередной пикет у предприятий, принадлежащих Тарасу Козаку и его однопартийцу из ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Активисты "Нaционaльного кopпycа" обклеивали предприятия листовками, жгли шины и дымовые шашки", - пишет издание.Как сообщили в пресс-службе полиции, в акции принимали участие около 60 человек, "которые вели себя агрессивно, бросали дымовые шашки, пытались поджечь шины и не реагировали на замечания полицейских о прекращении нарушений правопорядка"."Несмотря на активное противодействие участников акции, правоохранители пресекли правонарушение. В результате столкновений травмированы четверо полицейских, а в отдел полиции доставили шестерых активных участников события. По данному факту следователи отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции, при процессуальном руководстве Львовской местной прокуратуры №2, завели уголовное дело по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.Совет нацбезопасности и обороны Украины на минувшей неделе принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО.В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие еще одно решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
https://ria.ru/20210220/sanktsii-1598338642.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/nash-1596027631.html
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, владимир зеленский, львов, украина, в мире

Во Львове произошли столкновения между националистами и полицией

15:48 23.02.2021 (обновлено: 16:00 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 фев - РИА Новости. Столкновения между националистами и полицией произошли на акции во Львове, пострадали четверо полицейских, шесть участников акции задержаны, возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба Нацполиции Украины.
Издание ZAHID.NET уточняет, что акцию устроили националисты против бизнеса депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. "Сегодня, 23 февраля, во Львове состоялся очередной пикет у предприятий, принадлежащих Тарасу Козаку и его однопартийцу из ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Активисты "Нaционaльного кopпycа" обклеивали предприятия листовками, жгли шины и дымовые шашки", - пишет издание.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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Как сообщили в пресс-службе полиции, в акции принимали участие около 60 человек, "которые вели себя агрессивно, бросали дымовые шашки, пытались поджечь шины и не реагировали на замечания полицейских о прекращении нарушений правопорядка".
"Несмотря на активное противодействие участников акции, правоохранители пресекли правонарушение. В результате столкновений травмированы четверо полицейских, а в отдел полиции доставили шестерых активных участников события. По данному факту следователи отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции, при процессуальном руководстве Львовской местной прокуратуры №2, завели уголовное дело по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.
Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Акция националистов в Киеве с требованием закрытия телеканала Наш - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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Совет нацбезопасности и обороны Украины на минувшей неделе принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО.
В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие еще одно решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
Флаг у Штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 17:56
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