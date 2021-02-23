https://ria.ru/20210223/ukraina-1598630528.html

В Госдуме объяснили, почему Украине выгодны "дармовые корабли" от НАТО

В Госдуме объяснили, почему Украине выгодны "дармовые корабли" от НАТО

Небоеспособность флагмана ВМС Украины фрегата "Гетман Сагайдачный" является следствием коррумпированности киевских властей и их упования на "подарки" со стороны РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T09:07

2021-02-23T09:07

2021-02-23T09:07

тарас чмут

гетман сагайдачный (фрегат)

дмитрий белик

военно-морские силы украины

госдума рф

нато

украина

безопасность

в мире

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости, Федор Дмитриев. Небоеспособность флагмана ВМС Украины фрегата "Гетман Сагайдачный" является следствием коррумпированности киевских властей и их упования на "подарки" со стороны НАТО, завил РИА Новости депутат ГД РФ Дмитрий Белик.Ранее украинский военный эксперт Тарас Чмут на своей странице в Facebook высказал мнение, что флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" "фактически небоеспособный и крайне редко выходит в море" из-за отсутствия ремонта и модернизации.Белик заявил, что за последние 6 лет украинская власть лишь пиарилась на освоении списанной техники НАТО, а про свои вооружения и не вспоминала. "Скажем прямо, им (официальному Киеву – ред.) выгодно принимать американский хлам - ведь это бесплатно, а ремонт кораблей влетит в копеечку. Вот поэтому и незавидная судьба украинского флагмана, его в скором времени сместят с пьедестала пусть и такие же небоеспособные, но зато дармовые корабли от альянса", - заявил депутат ГД.Также парламентарий подчеркнул, что до событий 2014 года российский и украинский флот активно взаимодействовали на Черном море." Вместе проводили учения, наши специалисты выводили их субмарину в море и в целом помогали друг другу, и наши заводы ремонтировали украинские корабли", - заявил Белик.

https://ria.ru/20210223/skandal-1598626356.html

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тарас чмут, гетман сагайдачный (фрегат), дмитрий белик, военно-морские силы украины, госдума рф, нато, украина, безопасность, в мире