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В Госдуме объяснили, почему Украине выгодны "дармовые корабли" от НАТО
В Госдуме объяснили, почему Украине выгодны "дармовые корабли" от НАТО
Небоеспособность флагмана ВМС Украины фрегата "Гетман Сагайдачный" является следствием коррумпированности киевских властей и их упования на "подарки" со стороны РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T09:07
2021-02-23T09:07
тарас чмут
гетман сагайдачный (фрегат)
дмитрий белик
военно-морские силы украины
госдума рф
нато
украина
безопасность
в мире
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости, Федор Дмитриев. Небоеспособность флагмана ВМС Украины фрегата "Гетман Сагайдачный" является следствием коррумпированности киевских властей и их упования на "подарки" со стороны НАТО, завил РИА Новости депутат ГД РФ Дмитрий Белик.Ранее украинский военный эксперт Тарас Чмут на своей странице в Facebook высказал мнение, что флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" "фактически небоеспособный и крайне редко выходит в море" из-за отсутствия ремонта и модернизации.Белик заявил, что за последние 6 лет украинская власть лишь пиарилась на освоении списанной техники НАТО, а про свои вооружения и не вспоминала. "Скажем прямо, им (официальному Киеву – ред.) выгодно принимать американский хлам - ведь это бесплатно, а ремонт кораблей влетит в копеечку. Вот поэтому и незавидная судьба украинского флагмана, его в скором времени сместят с пьедестала пусть и такие же небоеспособные, но зато дармовые корабли от альянса", - заявил депутат ГД.Также парламентарий подчеркнул, что до событий 2014 года российский и украинский флот активно взаимодействовали на Черном море." Вместе проводили учения, наши специалисты выводили их субмарину в море и в целом помогали друг другу, и наши заводы ремонтировали украинские корабли", - заявил Белик.
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тарас чмут, гетман сагайдачный (фрегат), дмитрий белик, военно-морские силы украины, госдума рф, нато, украина, безопасность, в мире

В Госдуме объяснили, почему Украине выгодны "дармовые корабли" от НАТО

09:07 23.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПосетители на фрегате "Гетман Сагайдачный" во время демонстрации кораблей ВМСУ в рамках празднования Дня независимости Украины
Посетители на фрегате Гетман Сагайдачный во время демонстрации кораблей ВМСУ в рамках празднования Дня независимости Украины - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости, Федор Дмитриев. Небоеспособность флагмана ВМС Украины фрегата "Гетман Сагайдачный" является следствием коррумпированности киевских властей и их упования на "подарки" со стороны НАТО, завил РИА Новости депутат ГД РФ Дмитрий Белик.
Ранее украинский военный эксперт Тарас Чмут на своей странице в Facebook высказал мнение, что флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" "фактически небоеспособный и крайне редко выходит в море" из-за отсутствия ремонта и модернизации.
Белик заявил, что за последние 6 лет украинская власть лишь пиарилась на освоении списанной техники НАТО, а про свои вооружения и не вспоминала. "Скажем прямо, им (официальному Киеву – ред.) выгодно принимать американский хлам - ведь это бесплатно, а ремонт кораблей влетит в копеечку. Вот поэтому и незавидная судьба украинского флагмана, его в скором времени сместят с пьедестала пусть и такие же небоеспособные, но зато дармовые корабли от альянса", - заявил депутат ГД.
"Впрочем, наверняка, какие то деньги на ремонт флагмана выделят, но только чтобы украсть. И в итоге пойдет от старости ко дну "Гетман Сагайдачный", потому то забыт и брошен своим верховным командованием", - считает Белик.
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
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Также парламентарий подчеркнул, что до событий 2014 года российский и украинский флот активно взаимодействовали на Черном море." Вместе проводили учения, наши специалисты выводили их субмарину в море и в целом помогали друг другу, и наши заводы ремонтировали украинские корабли", - заявил Белик.
 
Тарас ЧмутГетман Сагайдачный (фрегат)Дмитрий БеликВоенно-морские силы УкраиныГосдума РФНАТОУкраинаБезопасностьВ мире
 
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