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Члены правительства Москвы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Члены правительства Москвы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Члены московского правительства во вторник, в День защитника Отечества, возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, в... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T13:52

2021-02-23T13:52

2021-02-23T13:52

23 февраля

москва

общество

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Члены московского правительства во вторник, в День защитника Отечества, возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, в церемонии также приняли участие московские волонтеры, представители общественных организаций, молодежных патриотических объединений.Военнослужащие Преображенского полка вынесли два венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей от правительства и ветеранов столицы, поставили их перед Вечным огнем у Могилы Неизвестного Солдата. Церемонию сопровождал Образцовый оркестр Почетного караула.Участники церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания, возложили красные гвоздики к Могиле Неизвестного Солдата. После церемонии и гимна России перед ее участниками торжественным маршем прошла рота Почетного караула.

https://ria.ru/20210223/prazdnik-1598618375.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

23 февраля, москва, общество