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Члены правительства Москвы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Члены правительства Москвы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Члены московского правительства во вторник, в День защитника Отечества, возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, в... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T13:52
2021-02-23T13:52
2021-02-23T13:52
23 февраля
москва
общество
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Члены московского правительства во вторник, в День защитника Отечества, возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, в церемонии также приняли участие московские волонтеры, представители общественных организаций, молодежных патриотических объединений.Военнослужащие Преображенского полка вынесли два венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей от правительства и ветеранов столицы, поставили их перед Вечным огнем у Могилы Неизвестного Солдата. Церемонию сопровождал Образцовый оркестр Почетного караула.Участники церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания, возложили красные гвоздики к Могиле Неизвестного Солдата. После церемонии и гимна России перед ее участниками торжественным маршем прошла рота Почетного караула.
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23 февраля, москва, общество
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Члены московского правительства во вторник, в День защитника Отечества, возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, в церемонии также приняли участие московские волонтеры, представители общественных организаций, молодежных патриотических объединений.
Военнослужащие Преображенского полка вынесли два венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей от правительства и ветеранов столицы, поставили их перед Вечным огнем у Могилы Неизвестного Солдата. Церемонию сопровождал Образцовый оркестр Почетного караула.
Участники церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания, возложили красные гвоздики к Могиле Неизвестного Солдата. После церемонии и гимна России перед ее участниками торжественным маршем прошла рота Почетного караула.