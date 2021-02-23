https://ria.ru/20210223/tramp-1598679737.html

Американский сенатор заявил, что СМИ нечем заняться после ухода Трампа

Американский сенатор заявил, что СМИ нечем заняться после ухода Трампа

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз считает, что СМИ критикуют его решение поехать на курорт Канкун в Мексике во время стихийного бедствия в Техасе,... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T19:03

2021-02-23T19:03

2021-02-23T19:03

тед круз (сенатор от штата техас)

дональд трамп

мексика

сша

техас

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3df4c54ee3e81909ebec953ce828ffc.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз считает, что СМИ критикуют его решение поехать на курорт Канкун в Мексике во время стихийного бедствия в Техасе, потому что больше не могут активно обсуждать бывшего президента США Дональда Трампа после его ухода."Думаю, СМИ страдают после ухода Трампа, четыре года они каждый день совершали на Трампа нападки. Они не знают, чем заняться, поэтому так много говорят про то, что я отвез своих дочерей на море", - сказал сенатор в эфире телеканала Fox News.Ранее сообщалось, что сенатор назвал свое решение поехать в Мексику на фоне ЧП в штате ошибкой.Необычно холодная и снежная погода охватила ряд регионов США. В числе наиболее пострадавших штатов оказался Техас. Снежные бури и другие погодные явления вызвали массовые отключения электричества и воды в Техасе, а также очереди за продуктами, рост цен на бензин и многие другие неудобства для миллионов жителей штата.

https://ria.ru/20210221/tramp-1598505067.html

мексика

сша

техас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тед круз (сенатор от штата техас), дональд трамп, мексика, сша, техас, в мире