https://ria.ru/20210223/tramp-1598679737.html
Американский сенатор заявил, что СМИ нечем заняться после ухода Трампа
Американский сенатор заявил, что СМИ нечем заняться после ухода Трампа
Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз считает, что СМИ критикуют его решение поехать на курорт Канкун в Мексике во время стихийного бедствия в Техасе,... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T19:03
2021-02-23T19:03
2021-02-23T19:03
тед круз (сенатор от штата техас)
дональд трамп
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз считает, что СМИ критикуют его решение поехать на курорт Канкун в Мексике во время стихийного бедствия в Техасе, потому что больше не могут активно обсуждать бывшего президента США Дональда Трампа после его ухода."Думаю, СМИ страдают после ухода Трампа, четыре года они каждый день совершали на Трампа нападки. Они не знают, чем заняться, поэтому так много говорят про то, что я отвез своих дочерей на море", - сказал сенатор в эфире телеканала Fox News.Ранее сообщалось, что сенатор назвал свое решение поехать в Мексику на фоне ЧП в штате ошибкой.Необычно холодная и снежная погода охватила ряд регионов США. В числе наиболее пострадавших штатов оказался Техас. Снежные бури и другие погодные явления вызвали массовые отключения электричества и воды в Техасе, а также очереди за продуктами, рост цен на бензин и многие другие неудобства для миллионов жителей штата.
https://ria.ru/20210221/tramp-1598505067.html
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тед круз (сенатор от штата техас), дональд трамп, мексика, сша, техас, в мире